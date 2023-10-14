四加州參議員候選者 談反對槍支暴力

謝安達發表對反對槍枝暴力的見解。（記者子為/攝影）

9月9日，非盈利組織「為生命遊行」(March For Our Lives)在東洛杉磯學院(East Los Angeles College)舉辦「反對槍枝暴力」市民大會。角逐參議員 席位的四名候選人，眾議員波特 (Katie Porter) 、眾議員芭芭李(Barbara Lee)、眾議員謝安達(Adam Schiff) 和前谷歌高層瑞斯(Lexi Reese) 參與會議。他們分別闡述槍枝暴力、警員執法過當等問題的解決方法。

「為生命遊行」的聯合創始人霍格（David Hogg）曾遭遇校園槍擊案。霍格表示，舉辦活動是為提供一個反對槍枝暴力的政策交流平台，並讓年輕人參與討論。他很高興與會發言的參議員候選人能對打擊槍枝暴力，展現出堅定的信念。

謝安達在市民大會上表示，希望政壇中有更多有勇氣對抗槍枝製造商、有勇氣對抗全國步槍協會（NRA）的人。謝安達指出，國會為新控槍法律所做的努力，大多以失敗告終。謝安達認為太多國會議員是膽小鬼，受制特殊利益是其中原因。

謝安達多次嘗試推翻國會在2005年通過的「合法交易槍械保護法（PLCAA）」，該法保護槍枝製造商、經銷商和分銷商，不因持其生產槍械而致刑案所追究起訴。在今年1月蒙特利公園市槍擊案發生後，謝安達第一時間了解現場情況，與市議員聯絡看是否能幫上忙。他說，痛定思痛，應該反思這起悲劇是否可以避免，他會繼續反對槍枝濫用，保護民眾的安全。

瑞斯是市民大會上唯一沒有擔任過民選官員的參議員候選人。她表示，競選參議員的目的，是減少槍枝暴力。她說，16年前，她曾在其他國家遭遇槍枝暴力，回到美國後感到很安全；但遺憾的是，現在的美國年輕人不再有這種安全感。瑞斯曾是谷歌高層，她公布反對槍枝暴力的六點計劃，包括賦予聯邦消費者產品安全委員會（CPSC）監督槍枝安全的權力。

芭芭李曾共同發起多項法案，呼籲實施更嚴格的槍枝背景調查，並限制21歲以下者可購買的槍枝類型。她還三度嘗試廢除「蒂亞爾特修正案」（Tiahrt Amendments），該法案阻止联邦烟酒枪炮及爆裂物管理局(ATF)分享其全國犯罪用槍數據庫中的信息做研究用。芭芭李說，希望看到政府對心理健康、干預暴力的社區組織給予更多支持。

波特表示，如今在任何地方都不安全，因為美國沒有適當的槍枝安全法規來保證民眾的安全。」

波特是多項防止槍枝暴力法案的共同提案人，包括訂立槍枝安全存放規則，授權聯邦疾病防治中心(CDC)資助研究如何預防槍枝暴力，並填補「幽靈槍」的背景調查漏洞，該漏洞允許買家在網上購買未組裝的槍枝時，可避免背景調查。儘管國會在中斷近25年後，再次開始資助預防槍枝暴力的研究，但上述三項法案均在眾院陷入僵局。