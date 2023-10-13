洛杉磯愛樂樂團舉辦晚會 致敬迪士尼音樂大廳設計者

為向迪士尼音樂大廳的設計者弗蘭克·蓋瑞(Frank Gehry)致敬，洛杉磯愛樂樂團（LA Phil）日前在迪士尼音樂廳舉辦新樂季開幕晚會。（記者張宏／攝影）

為向迪士尼 音樂大廳的設計者蓋瑞(Frank Gehry)致敬，洛杉磯 愛樂樂團（LA Phil）日前在迪士尼音樂廳舉辦新樂季開幕晚會，演奏音樂廳落成时的第一首歌曲，并邀请蓋瑞上台，聆听他喜歡的航海主題音乐。

今年94歲的蓋瑞是美國後現代主義及解構主義建築師，曾獲得普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）。他的建築設計作品包括美國麻省理工學院Ray and Maria Stata中心、洛杉磯迪士尼音樂廳及巴黎的路易威登藝術中心（Louis Vuitton Foundation)等。

洛杉磯愛樂樂團在迪士尼音樂廳舉行的這場新樂季開幕晚會意義非凡，一方面是致敬94歲仍非常活跃的蓋瑞；另一方面，愛樂樂團會在指揮古斯塔沃·杜達梅爾(Gustavo Dudamel) 帶領下，2024年将走向更高舞台。

為向蓋瑞致敬，當晚選擇反映魚和水的主題，這是蓋瑞建築作品的靈感來源。蓋瑞曾在採訪時解釋，他的祖父母是正統猶太 人，童年时祖母會先把魚放在浴缸裡，然後將其製成魚糕，魚在浴缸裡起伏的印象伴隨著他一生。同時蓋瑞熱愛航海，據說迪士尼音樂大廳的設計靈感就來自於航海。

小提琴家Geneva Lewis站在音樂廳管風琴所在的地方，用小提琴獨奏巴赫的E小調帕蒂塔，這是音樂廳在建設期間演奏的第一首音樂。第二首作品是「霧」（Fog），這首曲子是Esa Pekka Salonen是為蓋瑞90歲生日而創作的。

活動還邀請歌手H.E.R.演唱兩首歌，包括她的知名作品「The Journey」。 最後，為呼應水的主題，洛杉磯愛樂樂團請蓋瑞上台，坐在面向管弦樂隊的位置，聆聽德彪西的「La Mer」。