太極門弘揚公益文化 巴沙迪那周日展演

太極門弟子呈現氣勢磅薄的武術展演，傳遞正能量給觀眾。（太極門氣功養生學會）

太極門氣功養生學會巴沙迪那道館盛大開幕，將於10月15日(星期天)在巴沙迪那市立大劇院舉辦兩場公益文化展演，結合現代科技、特效、動畫及聲光，展現藝術之美，更展現良心文化的精神與價值，帶給觀眾震撼心靈的正能量！

下午2點「溯古還原」，重現澳洲 雪梨奧運曠世巨作，探索人生一大課題：人從哪裡來？要往何處去？帶領觀眾跨越時空回到宇宙初始，開啟一場深度的心靈之旅。這齣劇10月6日在北加州 聖荷西表演藝術中心舉行美國首演，多國前元首與諾貝爾 和平獎得主出席觀賞，總共近2000人到場，引發轟動，廣獲好評。

晚上7點「文化瑰寶 祝禱傳愛」，融合舞蹈、音樂、武術，展現6000年古文化新生命，有來自東方神龍、鳳凰、孔雀、祥獅、麒麟五大祥獸和西方的愛的天使賜福人間，以獨門心氣功夫展現武之源、武之最，令人讚嘆太極門「心的功夫」的獨特魅力。

《溯古還原》全劇以一段醒世寓言故事，述說人的起源與歸宿，明白在這宇宙洪流中，如何突破在本我、自我中潛藏的人性弱點，以及正邪的對抗、良心的抉擇等。精彩的一幕幕帶領觀眾穿越時空，喚醒內心深處的良知，找到心靈解方。

展演動員600多位來自美國各州及世界各地8歲到72歲的太極門弟子，由太極門掌門人洪道子博士指導，編劇、音樂、服裝、布景、道具等皆由師徒自己完成，將古典文化以創新手法呈現。

在全球知名的文化之城Pasadena展演，格外有意義。當前人工智能（AI）科技大爆發的時代，科技是雙刃劍，為善為惡全憑一心，特別需要良心文化。這兩場良心教育的經典展演很適合學生，當天將有不少家長帶著孩子一起來欣賞。