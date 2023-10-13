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愛灑人間：慈濟音樂會周末兩場

洛杉磯訊
《我從戰爭來: 烏克蘭烽火手記》作者陸凱琳(右一)曾擔任慈濟波蘭發放音樂會主持人。(慈濟美國總會)
《我從戰爭來: 烏克蘭烽火手記》作者陸凱琳(右一)曾擔任慈濟波蘭發放音樂會主持人。(慈濟美國總會)

慈濟美國總會將於本周末10月14日與10月15日下午3:00-4:30舉辦「一人一善愛灑人間：慈濟美國2023慈善感恩音樂會」，邀請來自烏克蘭的26歲女孩陸凱琳（Karima Romaniv）擔任主持人，演出地點：慈濟美國總會園區（1100 S Valley Center Ave，San Dimas, CA 91773），免費索票熱線:1-909-447-7799。

在當前動亂不安的世界，唯有愛的互助力量能幫助受難的人們克服焦慮和苦痛，一起為需要援手的人撐起一抹藍天。音樂會主持人陸凱琳也是《我從戰爭來: 烏克蘭烽火手記》作者，她說，「我們都有一個目的就是幫助烏克蘭人。打開我們的心,感恩你們來到這裏,一起實現這個目標」。陸凱琳自大學開始攻讀中文，雖然當時她未曾到過東方，但從學習中越來越喜愛中文和中華文化的她，畢業後成為當地的「中國通」之一，也是烏克蘭基輔華人圈中知名的商務翻譯。俄烏戰爭爆發後她一度遷居波蘭，精通中文的她在因緣際會中，結識了到華沙舉辦難民發放活動的慈濟。成為慈濟志工的她更深入接觸認識了中華文化，也因為慈濟持續的援助，她在2023年９月以個人日記手扎為基礎發行中文書籍《我從戰爭來: 烏克蘭烽火手記》。

此外，烏克蘭身心障礙模特兒科諾涅茨（Oksana Kononets）和她的母親科諾涅茨（Maryna Kononets），在俄烏戰爭爆發後輾轉來到美國落腳，在慈濟美國志工團隊長期關注與陪伴下，奧桑納與母親已在美國開啟了新生活，並積極參與慈濟志工服務，以個人的行動啟發更多人加入慈濟。

在樂聲飄揚的音樂會中，觀眾們將會認識更多同樣懷抱著大愛的人，一同欣賞妙手妙音演繹佛陀智慧法語，聆聽陸凱琳和多個慈濟關懷家庭的故事，瞭解慈濟美國的志工團隊如何匯聚大愛力量，提供專業義診、慈善關懷等項目，安定社區弱勢族群的身心，幫助世界更美好、更溫暖。歡迎更多人一起來慈濟美國總會園區，參加這場溫馨的聚會，更多2023慈善音樂會詳情，點擊：https://tzuchi.us/zh/hq/concert

08-12 慈濟志工在音樂會前的最後一個週末，進行前置和總彩排。(慈濟美國總會)
08-12 慈濟志工在音樂會前的最後一個週末，進行前置和總彩排。(慈濟美國總會)
烏克蘭身心障礙模特兒科諾涅茨與她的母親科諾涅茨將出席音樂會。(慈濟美國總會)
烏克蘭身心障礙模特兒科諾涅茨與她的母親科諾涅茨將出席音樂會。(慈濟美國總會)

烏克蘭 華人

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