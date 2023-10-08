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亞裔名人堂年度人物盛典 表彰亞裔精英

記者張宏/洛杉磯即時報導
（左起）西雅圖經文處處長甄國清、年度人物Kim Thayil和亞裔名人堂CEO謝明錦。（亞裔名人堂提供）
（左起）西雅圖經文處處長甄國清、年度人物Kim Thayil和亞裔名人堂CEO謝明錦。（亞裔名人堂提供）

亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）日前在西雅圖舉辦2023年年度人物頒獎典禮，來自政府、娛樂、體育和退役老兵等多元化亞裔精英成為今年名人堂西雅圖地區的年度人物，凸顯亞裔團結和名人堂全美的影響力日益擴大。

西雅圖港務局最年輕局長Sam Cho被選為今年的年度人物，作為韓裔二代，他表示，他和名人堂有共同目標，能站在這裡感覺非常榮幸，和其他組織不同，名人堂年度人物選擇具有多樣性，今年的年度人物來自不同的族裔和領域，有企業家，也有音樂家和運動員及政治人物。

年度人物前Soundgarden的吉他手Kim Thayil是印度移民二代，曾經超級碗冠軍Doug Baldwin Jr.和國會議員Marilyn Strickland都作為年度人物展現亞裔力量。1945年出生於西貢的越裔退伍老兵Kiet Nguyen可謂現場最年長的年度人物，他1963年加入南越海軍，之後榮獲美國勳章海軍十字勳章，表彰他在越戰期間幫助營救一名美國人的勇敢行為。他在1984年成為美國公民，在波音公司工作。

亞裔名人堂CEO謝明錦（左）和年度人物Kiet Nguyen（中）及其家人合影。...
亞裔名人堂CEO謝明錦（左）和年度人物Kiet Nguyen（中）及其家人合影。（亞裔名人堂提供）

亞裔名人堂CEO謝明錦表示，年度人物頒獎典禮是名人堂在西雅圖年度重要活動，表彰在不同領域發揮重要作用的少數族裔群體。今年也是名人堂創始家族Chin家來美160周年紀念日。第一代華人移民來美國修建鐵路，第二代讀書有了好工作，第四代成為銀行家。作為移民第一代通過努力實現美國夢，展示亞裔的才華和對美國貢獻。家族成員Karen Wang今年已86歲，她致力於幫助美國主流瞭解亞裔對社會的貢獻，不僅局限於西雅圖、美國，甚至在全世界提高亞裔的影響力和聲量。

Robert Chin基金會創始人Karen Wong表示，美國是一個大熔爐，每個人都能在這個充滿機會的土地上實現美國夢。亞裔關心家庭，努力工作為了讓家人過更好的生活。亞裔重視教育，因此每代人都能比上一代變得更好。亞裔相信，如果家庭強大，社區會更強大。她的父母一生幫助很多人，她的父親總是說，當你成功後，有責任回饋社會，確保社區繁榮，所以她在19年前創辦亞裔名人堂。

名人堂去年的年度人物和藝術家大使Nirvana樂隊的Krist Novoselic、鋼琴家埃德·羅斯（Ed Roth）和歌手Maki Mae在活動最後貢獻精彩的表演。

名人堂去年的年度人物和藝術家大使Nirvana樂隊的Krist Novoseli...
名人堂去年的年度人物和藝術家大使Nirvana樂隊的Krist Novoselic夫婦（左一和左二）和今年年度人物Sam Cho夫婦。（亞裔名人堂提供）
亞裔名人堂CEO謝明錦(左起)、Robert Chin基金會創始人Karen W...
亞裔名人堂CEO謝明錦(左起)、Robert Chin基金會創始人Karen Wong和富國銀行代表Marry Knell合影。（亞裔名人堂提供）

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