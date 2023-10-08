FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

美國聯邦調查局（FBI ）近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。這是最新的一種假冒技術人員、美國政府人員，騙取銀行存款的騙局，三步就能掏空受害人所有銀行存款或退休金 。

FBI表示，這種騙局套路從以往的「技術支持」類騙局演變而來，過程更加複雜。騙子通過假裝技術支持人員、銀行職員以及政府官員，分三步套取民眾信任，並能查出受害人存款最多的銀行、退休金以及投資帳戶，將錢騙走。今年1月至6月間，美國境內有超近2萬起類似詐騙 的舉報。預計受害人共損失高達5億4200萬元。超過一半的受害人為60歲以上人士。

這種騙局套路分為三步：第一步，騙子假裝是某大公司的技術客服人員，通過電話、手機短信、電子郵件或電腦彈跳窗口聯繫受害人，稱其帳戶有漏洞，需打電話來尋求技術幫助；當受害人打電話過去，騙子會讓受害人下載一個軟件，該軟件實際可以讓騙子遠程控制受害人的電腦；接著，受害人在騙子的指示下，將存款帳戶一一打開，理由是檢查是否有可疑付款紀錄；最後，騙子告知受害人，將接到銀行反欺詐部門工作人員電話，對其做更多指導。

第二步，假裝成銀行工作人員的騙子謊稱受害人的帳戶被黑客攻擊，需要將裡面的資金轉移至「安全的第三方帳戶」，例如聯邦儲備帳戶或其他美國政府部門帳戶；在騙子的指示下，受害人實際將錢最終電匯到了海外帳戶。他們可能分多次匯款，長達幾天甚至幾個月；騙子還指示受害人不要告訴任何人匯錢的真實原因。

第三步，受害人還有可能收到來自聯邦政府官員的信件或電子郵件。當然，這些都是騙子偽裝而成的。為了讓信件看起來更真實，上面往往印有政府徽章、標示；接著，這些「政府人員」會一再強調，給受害人「洗腦」稱他們的帳戶資金不安全，直到受害人相信他們的話。

為了避免成為該類騙局的受害人，FBI建議民眾：不要點擊任何不明來源的彈跳窗口，不要點擊任何來源不明的短信、電郵中的超鏈接或附件；不要聯繫任何彈跳窗口、短信、電郵中電話號碼；不要下載任何陌生人指示的軟件；不要讓任何不明人士操控你的電腦。

政府部門從來沒有也絕對不會要求民眾將財產電匯至海外帳戶。

民眾如遇到詐騙或疑似詐騙，可以向FBI地方辦公室舉報，或到其網路犯罪舉報中心（Internet Crime Complaint Center，簡稱IC3）舉報，網址為：https://www.ic3.gov/