南加保姆性侵16名兒童 面臨690年終身監禁

柯斯塔梅莎男保母性侵16名兒童面臨690年監禁(Image: Laguna Beach Police Department)

柯斯塔梅莎市發生一名男保姆在取得父母信任之後，以陪玩之名對16名兒童進行性虐待的案件。經橙縣 高等法院陪審團審議後，裁定34歲的馬修．安東尼奧．扎克瑞夫斯基(Matthew Antonio Zakrzewski)犯下共34項重罪。橙縣檢察官辦公室表示，扎克瑞夫斯基可能面臨長達690年的終身監禁。

扎克瑞夫斯基從2014年開始，5年內替南加州 地區10多個家庭照顧孩子，他透過吹捧自己曾有照護自閉症和發展遲緩兒童的經驗贏得家長的信任。檢察官茱莉亞．奧利弗（Juliet Oliver）表示，扎克瑞夫斯基透過玩耍的方式取得孩子的信任，讓孩子相信他們是好朋友的關係。16名兒童中，最小的受害兒童在案發時只有2或3歲。

調查人員於2019年5月逮捕扎克瑞夫斯基，並進一步發現他於1年前在洛杉磯已被指控犯有類似罪行，被害男孩在訪談中，描述扎克瑞夫斯基對他的性侵 過程。檢方搜查扎克瑞夫斯基的手機、數位相機和電腦時，發現數量可觀的犯罪照片和影片。審判期間，隨著新聞公開，有越來越多的家庭出來指控扎克瑞夫斯基對他們的孩子進行性侵犯。

扎克瑞夫斯基的辯護律師詹妮佛．瑞安(Jennifer Ryan)在審判前呼籲陪審員不要倉促做出判斷，並要求他們嘗試理解扎克瑞夫斯基行為背後的意圖。瑞安承認，扎克瑞夫斯基向一些受害者展示色情內容，但他辯稱，某些錄製內容並非「有害」。11 月 17 日扎克瑞夫斯基將會回法院接受宣判。