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駐洛經文處國慶酒會 凸顯台灣自由民主

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
嘉賓齊心合力切下國慶蛋糕的一幕成為了活動的亮點。（記者張庭瑜/攝影）
嘉賓齊心合力切下國慶蛋糕的一幕成為了活動的亮點。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處10月6日（周五）在洛杉磯環球影城希爾頓飯店（Universal Hilton）舉行慶祝中華民國112年國慶酒會，以「民主台灣 堅韌永續」」為今年主題，南加商、學、媒僑界、美國地方政要等逾千人出席祝賀。

記者張庭瑜/拍攝

當天，洛杉磯環球影城希爾頓飯店的周圍飄揚著中華民國和美國國旗，營造濃厚的國慶氛圍，不論是經過環球影城或來訪洛杉磯的遊客都能感受到這份激情。酒會現場裝飾以簡約風格的布條，色彩鮮艷地展示今年國慶的主視覺色彩，包括紅、藍、白，以及代表海納百川的「海水藍」，廟宇的「磚牆紅」，以及傳統野台戲中常見的「戲台紅」，將台灣文化的深度和美學巧妙結合在一起。

酒會在祥獅獻瑞的鑼鼓聲和舞龍舞獅的歡呼中拉開帷幕，中華旗隊和北一女校友會旗隊也向台上的嘉賓致敬，最後，在太魯閣族的俐沛芙卡度（Lipeifu Kadu）的引領下，全體來賓一同演唱中華民國國歌。這一獨特的表演融合西洋搖滾吉他演奏，象徵著台灣在不同文化的交融中綻放出自信與包容。

經文處紀欽耀處長表示，自己1月上任洛杉磯處長，之前曾在邁阿密擔任相同職位。他很幸運能夠與兩地的僑界建立緊密的合作關係。特別是在洛杉磯，僑界的規模龐大，充滿活力，讓他印象深刻。更在今日的活動中，見到不少優秀的武術演出、中華旗隊的出色表現，以及各種優秀的僑界代表，共同慶祝中華民國的生日。現場活動充滿正能量，讓他感到非常高興。

會場內外擺滿花籃，其中包括「雙十國慶」國旗造型蛋糕、雙十大氣球、112週年冰雕，以及羅省中華會館、北美華人會計師協會、洛杉磯台美商會、世界華人工商婦女企管協會南加州分會、旅館商會、銀行商界等台灣僑團的祝賀花籃。會場外還設有特別的紅毯，供來賓在112年國慶酒會的背景下拍照留念。

場內外的裝飾精心設計，也處處吸引現場嘉賓的目光，他們不時上前合影，一同慶祝。隨後，經文處處長紀欽耀開場致詞，接著國會議員趙美心、劉雲平、金映玉，加州眾議員方樹強、羅省中華會館主席李金生、國策顧問楊信、田詒鴻、台灣會館董事長陳柏宇也分別上台致詞祝賀國慶快樂。隨後，所有嘉賓也在大眾祝福下一同切下國慶造型蛋糕，祝賀中華民國112週年國慶「國運昌隆」、「國泰民安」。

當晚的貴賓還有洛杉磯縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）、巴拉圭總領事迪亞茲（Manuel Ruiz Diaz）、以及來自瓜地馬拉、瑞士、捷克、立陶宛等15位領事團代表。此外，還有32位政要也透過影片表達祝賀，其中包括亞利桑納州州長郝愷悌（Katie Hobbs）和新墨西哥州州長葛麗森（Michelle Lujan）等嘉賓。

這場近千人出席的國慶酒會，為了讓出席貴賓品嚐家鄉味，經文處精心準備各種台灣特色料理。除了經典的炒米粉、刈包、米糕等美食外，還供應台式滷味、大腸麵線等台灣小吃，搭配台灣啤酒、噶瑪蘭威士忌、金車伯朗咖啡以及天仁茗茶等經典飲品。這些道地的美食和飲料充分展現了濃郁的台灣風味，讓現場的飄香台灣味更加濃烈。

領唱者身穿太魯閣族特色服飾，帶領著民眾一同奏唱國歌，呈現了多元文化的美妙交融。（...
領唱者身穿太魯閣族特色服飾，帶領著民眾一同奏唱國歌，呈現了多元文化的美妙交融。（記者張庭瑜/攝影）
台美小姐也成為活動的焦點之一，吸引許多民眾與她們合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
台美小姐也成為活動的焦點之一，吸引許多民眾與她們合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
旗隊在講台前向中華民國代表敬禮，表達對國家的敬意和尊崇。（記者張庭瑜/攝影）
旗隊在講台前向中華民國代表敬禮，表達對國家的敬意和尊崇。（記者張庭瑜/攝影）
與會嘉賓聚集在蛋糕前合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
與會嘉賓聚集在蛋糕前合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
加州眾議員方樹強致詞，表達對中華民國國慶的祝福。（記者張庭瑜/攝影）
加州眾議員方樹強致詞，表達對中華民國國慶的祝福。（記者張庭瑜/攝影）
台美商會贈送的冰雕，讓民眾驚嘆不已。（記者張庭瑜/攝影）
台美商會贈送的冰雕，讓民眾驚嘆不已。（記者張庭瑜/攝影）
來賓們品嘗了充滿台灣風味的特色菜肴。（記者張庭瑜/攝影）
來賓們品嘗了充滿台灣風味的特色菜肴。（記者張庭瑜/攝影）
旗隊成員們齊聚在講台前合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
旗隊成員們齊聚在講台前合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
晚會吸引近千名來賓的參與，大家共聚一堂歡慶國慶。（記者張庭瑜/攝影）
晚會吸引近千名來賓的參與，大家共聚一堂歡慶國慶。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 中華民國 環球影城

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