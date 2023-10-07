駐洛經文處國慶酒會 凸顯台灣自由民主

嘉賓齊心合力切下國慶蛋糕的一幕成為了活動的亮點。（記者張庭瑜/攝影）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處10月6日（周五）在洛杉磯環球影城 希爾頓飯店（Universal Hilton）舉行慶祝中華民國 112年國慶酒會，以「民主台灣 堅韌永續」」為今年主題，南加商、學、媒僑界、美國地方政要等逾千人出席祝賀。

記者張庭瑜/拍攝

當天，洛杉磯環球影城希爾頓飯店的周圍飄揚著中華民國和美國國旗，營造濃厚的國慶氛圍，不論是經過環球影城或來訪洛杉磯的遊客都能感受到這份激情。酒會現場裝飾以簡約風格的布條，色彩鮮艷地展示今年國慶的主視覺色彩，包括紅、藍、白，以及代表海納百川的「海水藍」，廟宇的「磚牆紅」，以及傳統野台戲中常見的「戲台紅」，將台灣文化的深度和美學巧妙結合在一起。

酒會在祥獅獻瑞的鑼鼓聲和舞龍舞獅的歡呼中拉開帷幕，中華旗隊和北一女校友會旗隊也向台上的嘉賓致敬，最後，在太魯閣族的俐沛芙卡度（Lipeifu Kadu）的引領下，全體來賓一同演唱中華民國國歌。這一獨特的表演融合西洋搖滾吉他演奏，象徵著台灣在不同文化的交融中綻放出自信與包容。

經文處紀欽耀處長表示，自己1月上任洛杉磯處長，之前曾在邁阿密擔任相同職位。他很幸運能夠與兩地的僑界建立緊密的合作關係。特別是在洛杉磯，僑界的規模龐大，充滿活力，讓他印象深刻。更在今日的活動中，見到不少優秀的武術演出、中華旗隊的出色表現，以及各種優秀的僑界代表，共同慶祝中華民國的生日。現場活動充滿正能量，讓他感到非常高興。

會場內外擺滿花籃，其中包括「雙十國慶」國旗造型蛋糕、雙十大氣球、112週年冰雕，以及羅省中華會館、北美華人會計師協會、洛杉磯台美商會、世界華人工商婦女企管協會南加州分會、旅館商會、銀行商界等台灣僑團的祝賀花籃。會場外還設有特別的紅毯，供來賓在112年國慶酒會的背景下拍照留念。

場內外的裝飾精心設計，也處處吸引現場嘉賓的目光，他們不時上前合影，一同慶祝。隨後，經文處處長紀欽耀開場致詞，接著國會議員趙美心、劉雲平、金映玉，加州眾議員方樹強、羅省中華會館主席李金生、國策顧問楊信、田詒鴻、台灣會館董事長陳柏宇也分別上台致詞祝賀國慶快樂。隨後，所有嘉賓也在大眾祝福下一同切下國慶造型蛋糕，祝賀中華民國112週年國慶「國運昌隆」、「國泰民安」。

當晚的貴賓還有洛杉磯縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）、巴拉圭總領事迪亞茲（Manuel Ruiz Diaz）、以及來自瓜地馬拉、瑞士、捷克、立陶宛等15位領事團代表。此外，還有32位政要也透過影片表達祝賀，其中包括亞利桑納州州長郝愷悌（Katie Hobbs）和新墨西哥州州長葛麗森（Michelle Lujan）等嘉賓。