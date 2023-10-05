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曾有3屍躺1年 南加爾灣凶宅 近200萬求售

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曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

記者王若然／爾灣即時報導
爾灣社區的一棟房屋掛牌出售引發熱議，因一年多前發生命案。（CRMLS）
爾灣社區的一棟房屋掛牌出售引發熱議，因一年多前發生命案。（CRMLS）

近日，橙縣爾灣（Irvine）一套新上市的房子在華人圈引發熱議。這棟獨立屋在去年發生過一件極不尋常的謀殺案，一家三口死於該房屋中，一年後才被警方發現。當時該案引發了社區民眾的廣泛討論。如今該房短短一年後重新裝修上市，又在華人社區引發熱議。

這棟房子位於爾灣高檔富人區Orchard Hill，俗稱「花果山」，是華人青睞的購房地。這棟上市的房子掛牌價為198萬元，於2017年建造，佔地2766呎，四房五浴，包含辦公室、戶外壁爐、游泳池，室內裝修十分精美。

南加州資深地產經紀袁立功分析，這棟房屋附近90天內的，面積與之差不多獨棟屋的交易價格平均為250萬，最高售價為290萬元。而該房子室內進行了新裝修，可以估算，其198萬的掛牌價相較市場價低了90萬元左右。

低於市價近百萬元，這在爾灣炙手可熱的房產市場實屬少見。因為2022年4月6日，這棟房屋內發生了一起震驚社區的案件。根據當時的媒體報導，爾灣警方6日上午10時30分，到該房屋進行安全檢查（welfare check）。警方進入房屋後，發現了三具高度腐爛的屍體，現場還有一把手槍。爾灣警方表示，死者為一家三口，在屋內已經死亡近一年，是他們在加拿大的親屬致電警局，稱一年未能聯繫上三位死者，這才請警方上門查看。

根據橙縣法醫辦公室的紀錄，其中兩名死者為55歲的Karina Poirier以及63歲的Serge Poirier。另外一名死者為他們的成年兒子。爾灣警方表示他們的兒子死亡時21歲。排除他殺，是謀殺-自殺案件。

根據該房子公開的紀錄，死去的夫婦就是該房的主人，他們於2017年以140多萬購入。在他們一家去世後，該房子應該是由繼承人管理出售。但該房的出售需要經過法院監管，稱為「probate listing」。意思是當前屋主死亡並沒有立遺囑和指定繼承人時，該房子售賣要通過法院的監管。包括房子最後的售價是否合理，都是法院的考量範圍。袁立功介紹，這種「probate listing」的房屋出售有很多特別要求，例如買家需要取消所有「買家保護條例」（contingency），賣家在出售房屋後，需要在媒體、網站上公告天下。法律的這種規定，是為了保證對往生者公平，他們的遺產得到公正的處理。袁立功說，通常「probate listing」的房子要比普通房子購買花費的時間長，短則30天，多則幾個月。

該房屋室內經過了精美的重新裝修。（CRMLS）
該房屋室內經過了精美的重新裝修。（CRMLS）

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