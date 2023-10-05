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燭光+鋼琴 華人「鋼琴情書」音樂會美輪美奐

聖蓋博訊
藝術橋基金會創始人Cindy Wang（右）與青年鋼琴演奏家Allison Yang（左）。（杭儷、郝凌雪提供）
藝術橋基金會創始人Cindy Wang（右）與青年鋼琴演奏家Allison Yang（左）。（杭儷、郝凌雪提供）

藝術橋基金會中秋節前夕舉辦Allison Yang鋼琴音樂會，十多支古典鋼琴曲與數百支蠟燭交相輝映，為現場數十位觀眾打造了一場美輪美奐的音樂盛宴。

9月16日，位於聖蓋博市的「藝海藏家」藝術空間（Cindy的藝術空間）座無虛席。當晚的「鋼琴情書」 燭光音樂會，由華裔青年鋼琴家Allison Yang演奏包括李斯特《嘆息》，肖邦《升C小調夜曲》等六首古典大師作品；並且與來自舊金山的青年大提琴演奏家Jacob Hill合奏了由《我心永恆》、《歌劇魅影》等五首經典影視音樂改編的曲目。 Allison Yang的演奏時而靜謐、抒情、婉轉；時而雄壯激烈，聲勢奪人。 Hill的大提琴深沉飽滿。兩位青年演奏家天衣無縫的配合，贏得觀眾不斷的掌聲。

與美妙的音符相得益彰的，是藝術橋基金會創始人Cindy Wang對每首曲目背後創作故事的深情解讀，讓現場觀眾彷彿回到了一個世紀前，經歷了通往古典音樂大師精神世界的文化探索之旅。

Allison Yang師從於國際著名鋼琴大師Thomas LaRatta，2015年至今在歐美地區巡演近百場；2023年，她與吳彥祖共同被LA Weekly Asia評選為「亞洲藝術家形像大使」。 「Love Letters」是Allison Yang和其製作團隊，取材多位音樂大師真實愛情故事改編創立的鋼琴音樂會品牌，今年9月開始在舊金山、好萊塢、洛杉磯、芝加哥、紐約、巴黎等城市演出。

Cindy Wang表示，藝術橋基金會是一個成立於洛杉磯的文化藝術非營利組織，希望為洛杉磯的民眾提供更多元且豐富的藝術文化資源；同時也希望連接不同藝術門類的優秀的藝術家，為他們展示才華和與觀眾互動交流提供優質的平台。

Allison Yang鋼琴音樂會，十多支古典鋼琴曲與數百支蠟燭交相輝映，為觀眾...
Allison Yang鋼琴音樂會，十多支古典鋼琴曲與數百支蠟燭交相輝映，為觀眾打造了一場別開生面的音樂盛宴。（杭儷、郝凌雪提供）

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