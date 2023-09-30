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亞市急難防災講座 常識物資有備無患

記者張庭瑜/亞凱迪亞市即時報導
亞市消防局長孫振傑強調亞裔社區的緊急應變重要性，年長居民可能因語言障礙或文化差異而面臨更大的挑戰。（記者張庭瑜/攝影）
亞市消防局長孫振傑強調亞裔社區的緊急應變重要性，年長居民可能因語言障礙或文化差異而面臨更大的挑戰。（記者張庭瑜/攝影）

樂活50加攜手加州消防基金會（California Fire Foundation）9月29日在亞凱迪亞（Arcadia）圖書館禮堂舉辦「急難防災講座」。 向亞市民普及在面臨災難時應採取的關鍵措施，吸引約百位市民踴躍參與。

亞凱迪亞消防局局長孫振傑表示，身為亞裔美國人，他深刻理解保護年長父母的重要性，幫助他們全面獲取資訊，接受更好教育，以應對緊急災難情況。因此，亞市消防局在多個社交媒體平台上都有帳號，提供有關安全提示、重大活動和城市火災緊急事件等重要信息，鼓勵年長的亞裔社區居民積極聯繫，提出問題和疑慮，不必因語言障礙而猶豫。孫振傑強調，無論是地震還是其他重大事件，準備都是極為重要的，並建議制定應急計劃，以減輕事件發生時的壓力。

紅十字會代表也分享應對緊急情況的建議，強調個人和家庭需要關注自身安全，並與鄰居互相照應。急救人員、警察和消防等機構，全天候應對緊急情況，但也難以面面俱到。她建議民眾儲備足夠的水、急救包、手電筒、備用電池和口哨等基本物品，並在家中備有罐頭食物和開罐器。此外，她鼓勵個人和社區之間的互助合作，幫助長者改善居家安全，包括增加照明、更換不適合的設施等。

樂活50加基金會創辦人李兆平指出，9月是美國的全國緊急準備月，該活動旨在幫助人們解應對災難時應該採取的預防措施。主辦方特別邀請華裔消防局長參與，希望更好地幫助所有年長者，包括克服語言障礙或其他困難，參與社交活動。此次活動就是激發長者們的學習和參與熱情。

活動中，不同城市代表也向觀眾介紹如何申請緊急救助，並強調各種可用資源，以幫助市民應對可能出現的緊急情況。紅十字會也向民眾宣導，他們提供免費在市民家中安裝煙霧偵測器的服務。美國退休者協會（AARP）分享如何在家中確保安全，特別是預防跌倒，指導長者如何改善居家安全，包括增加照明、更換不適合的設施等。

此外，孫振傑提醒亞凱迪亞市民，自1994年以來，亞市推出護理人員會員計劃（PMP），為居民和企業主提供免費、無限制的24小時緊急護理人員和救護車服務，只收象徵性的年費。尤其對高免賠額和/或共付額、患有慢性病或沒有保險的人來說，這個計劃特別有益，可以節省成千上萬元的緊急救護車費用。亞市所有居民和企業主都有資格成為這個有價值的項目成員。年費根據居民類別而定，並提供不同的折扣選項。目前，一般居民每戶每年只需支付51元的普通會員費用，符合資格的低收入居民可以享有每年24元折扣，而住在退休機構的居民每年享有27元的折扣費用。企業主則可以根據員工人數，選擇每年僅付54元的費用。更多信息可以聯繫亞市消防局索取報名表。

講座現場吸引約百位長者參與，顯示對緊急應變和住家安全的高度關注。（記者張庭瑜/攝...
講座現場吸引約百位長者參與，顯示對緊急應變和住家安全的高度關注。（記者張庭瑜/攝影）
亞市前市長戴守真與李兆平一同合影，並呼籲市民關注住宅安全並充分善用資源。（記者張...
亞市前市長戴守真與李兆平一同合影，並呼籲市民關注住宅安全並充分善用資源。（記者張庭瑜/攝影）

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