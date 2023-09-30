亞市急難防災講座 常識物資有備無患

亞市消防局長孫振傑強調亞裔社區的緊急應變重要性，年長居民可能因語言障礙或文化差異而面臨更大的挑戰。（記者張庭瑜/攝影）

樂活50加攜手加州消防基金會（California Fire Foundation）9月29日在亞凱迪亞 （Arcadia）圖書館禮堂舉辦「急難防災講座」。 向亞市民普及在面臨災難時應採取的關鍵措施，吸引約百位市民踴躍參與。

亞凱迪亞消防局局長孫振傑表示，身為亞裔 美國人，他深刻理解保護年長父母的重要性，幫助他們全面獲取資訊，接受更好教育，以應對緊急災難情況。因此，亞市消防局在多個社交媒體平台上都有帳號，提供有關安全提示、重大活動和城市火災緊急事件等重要信息，鼓勵年長的亞裔社區居民積極聯繫，提出問題和疑慮，不必因語言障礙而猶豫。孫振傑強調，無論是地震還是其他重大事件，準備都是極為重要的，並建議制定應急計劃，以減輕事件發生時的壓力。

紅十字會代表也分享應對緊急情況的建議，強調個人和家庭需要關注自身安全，並與鄰居互相照應。急救人員、警察和消防等機構，全天候應對緊急情況，但也難以面面俱到。她建議民眾儲備足夠的水、急救包、手電筒、備用電池和口哨等基本物品，並在家中備有罐頭食物和開罐器。此外，她鼓勵個人和社區之間的互助合作，幫助長者改善居家安全，包括增加照明、更換不適合的設施等。

樂活50加基金會創辦人李兆平指出，9月是美國的全國緊急準備月，該活動旨在幫助人們解應對災難時應該採取的預防措施。主辦方特別邀請華裔消防局長參與，希望更好地幫助所有年長者，包括克服語言障礙或其他困難，參與社交活動。此次活動就是激發長者們的學習和參與熱情。

活動中，不同城市代表也向觀眾介紹如何申請緊急救助，並強調各種可用資源，以幫助市民應對可能出現的緊急情況。紅十字會也向民眾宣導，他們提供免費在市民家中安裝煙霧偵測器的服務。美國退休 者協會（AARP）分享如何在家中確保安全，特別是預防跌倒，指導長者如何改善居家安全，包括增加照明、更換不適合的設施等。