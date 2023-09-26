洛杉磯系列砸車案 竊賊偷光車內財物

洛杉磯西部的中高檔社區發生了一系列砸車盜竊案。(Barns Lau)

9月25日，洛杉磯 西部的布倫塢(Brentwood)和瑪利那岱瑞(Marina Del Rey)社區發生了一系列砸車盜竊案，許多居民都懷疑是同一名竊賊所為。兩個案發地都屬於日常治安較好社區，令當地不少居民擔憂。

（視頻素材源自：Barns Lau、KTLA，記者子為後製）

受害者劉 (Barns Lau) 和辛格 (Jas Singh) 的住所僅相距幾哩，但兩人一夜之間都成為砸車盜竊案的受害者。午夜時分，布倫塢的居民辛格將她的賓士車停在位於Federal大道的公寓外，該處靠近Wilshire大道。

「週一早上，我像往常一樣5:30起床，6時上班。當時我走到車旁，卻發現車門開著，」辛格在接受KTLA 的採訪時如此說到。

辛格還指出，她隨後意識到街道上還有其他一些汽車也遭遇了砸車盜竊。「你實際上可以看到 10 多輛車玻璃被打碎的痕跡，」她補充到。這些汽車的車窗都被打碎，然後竊賊進入車內將財物全部偷走。

另一名受害者劉居住在瑪利那岱瑞社區，他將自己的雷克薩斯汽車停在家附近，靠近Lincoln大道和85街的交界處。「街上有一整排汽車被砸壞和盜竊，大約有五輛車，」他指出。

劉的車內的潛水裝備、一輛自行車和一張借記卡都被竊賊偷走了。「這讓我十分惱火，」他說。

劉隨後查看了被偷借記卡的消費記錄，並帶著警方報告找到竊賊去過的一家雜貨店，與經理交談，經理提供了使用他的銀行卡的嫌疑人的監視器照片。

「根據監控，他們在試圖使用我的借記卡，我看到了嫌疑人的臉，」他說，「我希望盡我所能地追蹤竊賊。」

目前還沒有明確證據顯示這兩起砸車竊盜案有關聯，但兩名受害者都希望嫌犯能很快被捕。