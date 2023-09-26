警察社團皆反對迷幻劑合法 呼籲紐森否決SB58

眾多執法部門、反毒品團體、醫學專家25日聯合召開線上論壇，呼籲加州州長紐森否決SB58法案。（視頻截圖）

隨著加州 持有、使用迷幻劑合法化僅一步之遙，眾多執法部門、反毒品團體、醫學專家，9月25日聯合召開線上論壇，呼籲州長紐森 否決SB58號法案。

由民主黨參議員威善高（Scott Wiener）為主要起草人的加州SB58法案，日前在加州參、眾兩會分別以高於最低要求一票和三票的微弱優勢獲通過，目前尚待州長紐森簽字。該法案准許21歲及以上成年居民擁有和使用少量天然迷幻藥。

加州禁毒聯盟（CCAD）副主席李少敏（Frank Lee）表示，加州因越來越多的藥物濫用，導致犯罪和遊民問題嚴重。如今若將部分迷幻劑合法化，問題會更加嚴重。李少敏說，他在加州生活超過40年，從未見過藥物濫用如此嚴重的情況。另外，SB58法案倡導的迷幻劑藥用，應該經過專業人士研究、臨床驗證和联邦食品暨药物管理局(FDA)批准，而非大規模隨意流入民眾手中。李少敏認為，迷幻劑的合法化，會導致更多犯罪；而亞裔 常常成為搶劫、盜竊的受害人，SB58法案會讓亞裔社區變得不安全。

加州縣警協會（California State Sheriffs Association）會長的布德羅（Mike Boudreaux）表示，如果SB58法案獲州長紐森簽字成為法律，受害最深的是弱勢群體；包括孩子、老人及易成癮者。加州警員每天應付最多的案件，就是藥物濫用，迷幻劑合法化，將加重這一問題並導致更嚴重心理健康危機。此外，聯邦法律指出，迷幻劑為危險藥物，禁止個人持有和使用；若SB58在加州通過，會造成警員執法上的矛盾。

加州學院和大學警察局長協會（CCUPCA）會長Joel Justice則很擔心，SB58會導致更多大學生濫用藥物。他說，研究顯示，2020年，18至25歲前往急診室的人群中，有超過6000次看診，與迷幻藥濫用有關。足見迷幻藥濫用情形，在當代年輕人間已經嚴重；倘若讓其合法化，後果不堪設想。

白宮國家藥物監管政策前主任Roneet Lev表示，迷幻劑容易讓人產生嚴重的致幻作用，並且會持續很長時間。可能導致中風、嚴重抑鬱、急性焦慮等症狀，最終危害個人甚至社區。她說，市面上有很多其他止痛藥和對抗抑鬱的藥物，他們比迷幻劑更靠譜。

除以上團體外，參加當天反對SB58法案的團體還有加州反毒警官協會（CNOA）、全美反毒警官協會（National Narcotic Officers Association Coalition，NNOAC），加州地方檢察官聯盟（CDAA）、藥物受害家長組織「Momstrong」、Crime Victims公司.、防止藥物濫用專家組織SafeLaunch、正義平等組織（OJE）及亞美正義聯盟（AACJ）。

目前，SB58已經送至州長紐森辦公室等待簽署成為加州法律。