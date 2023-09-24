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洛縣毒品過量致死數 升至歷史新高

記者楊青/洛杉磯即時報導
洛杉磯縣公衛局表示，打擊前所未有的芬太尼等毒品危機，包括提供社區和民眾更容易獲得Naloxone等急救藥物和防範毒品的普及教育。（聯邦疾病預防與控制中心）
洛杉磯縣公衛局表示，打擊前所未有的芬太尼等毒品危機，包括提供社區和民眾更容易獲得Naloxone等急救藥物和防範毒品的普及教育。（聯邦疾病預防與控制中心）

洛杉磯地區成為全美毒品過量危機大都會之一，毒品過量致死數字飆到歷史最高水平。洛杉磯縣公共衛生局、洛杉磯縣政府、聯邦緝毒局、洛杉磯聯合學區21日誓言加強合作，推動多方面的類鴉片藥物預防策略，普及毒品過量急救方法教育，減少洛杉磯縣毒品過量致死案。

21日是全國類鴉片藥物覺醒日（National Opioid Awareness Day）。洛縣衛生局表示，洛縣毒品過量危機飆至歷史最高水平，每天有七到八人因藥物過量死亡，其中約半數由芬太尼（Fentanyl）引起，芬太尼是一種強大的類鴉片藥物。美國緝毒局的數據顯示，全美60%街頭購買的藥物含有芬太尼，這些無色無味的物質隱含在非法藥丸或粉末中，非常危險。

公共衛生部門提供干預計畫和服務，以防止過量服用類鴉片藥物導致死亡，並提供更易取得的治療機會。這些資源包括推廣納洛酮（Naloxone），這種鼻噴劑有助逆轉阿片類藥物過量，減少死亡。

洛縣公共衛生局主任費若（Barbara Ferrer）指出，洛杉磯地區和全美一樣，正面臨前所未有的類鴉片藥物危機，這種毒品正影響社區，導致成千上萬美國人死亡。洛縣警察局長盧納（Robert Luna）表示，該危機已深入社區各個角落，所有人都有可能被波及。目前洛縣警局已組成藥物過量反應特別行動小組，與地方和聯邦合作，積極追捕非法運輸和販售者，他鼓勵民眾加入反毒品行列。

2021年9月至2022年9月，加州有5942人因攝入芬太尼合成阿片類藥物而死亡，佔所有阿片類藥物相關死亡的86%。州長紐森9月初下令增加San Ysidro和OtayMesa等加州四個入境口岸40至60名國民兵，提高加州和墨西哥邊境管制，防止芬太尼等藥物走私入美。海關及邊境保護局(CBP)指出，全美和加州芬太尼走私的主要產地來自中國，通過快遞或邊境走私進入。

截至今年7月1日，加州國民兵已協助CBP繳獲超過1萬1760磅走私芬太尼，緝獲數量比去年激增594%。

毒品 洛杉磯 加州

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