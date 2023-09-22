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台觀光代表團抵洛 以美味「食」力拉客

記者張宏／洛杉磯即時報導
台灣觀光代表團疫後首次赴北美推廣搶攻長程線旅客，以美味「食」力行銷台灣。（記者張宏／攝影）
台灣觀光代表團疫後首次赴北美推廣搶攻長程線旅客，以美味「食」力行銷台灣。（記者張宏／攝影）

台灣觀光代表團疫後首次赴北美推廣，搶攻長程線旅客，以美味「食」力行銷台灣。台灣交通部觀光署21日偕同地方政府、旅行社、飯店、航空公司等業者及展演團體，在洛杉磯推廣台灣旅遊。

（影音來源：記者張宏）

據台灣交通部觀光署統計，今年1至7月美國及加拿大來台旅客累計超過32萬5000人次，已達2019年同期的75%左右，歐美紐澳市場來台人次最多。桃園國際機場數據顯示，北美航線運量在今年8月已達疫前8成左右，來自美國八個機場的轉機客，占桃園機場轉機乘客總數的80%以上，每年約75萬人次。

北美市場一直是台灣旅遊龐大的潛力客源，為此觀光署特別組成台灣觀光代表團赴北美推廣，鼓勵北美業者推出台灣旅遊行程產品，吸引更多旅客來台觀光。而這也是四年來，觀光署首次帶領台灣業者赴美加舉行推廣活動。

台灣觀光代表團疫後首次赴北美推廣搶攻長程線旅客，以美味「食」力行銷台灣。（記者張...
台灣觀光代表團疫後首次赴北美推廣搶攻長程線旅客，以美味「食」力行銷台灣。（記者張宏／攝影）

台灣交通部觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚表示，這次活動邀請本地旅遊業者百餘人參與，大家對台灣旅行表現出極大的熱情，明年會主推鐵路環島旅遊，希望南加民眾能去台灣感受自然風光和美食。

台灣交通部觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚推廣台灣旅遊。（記者張宏／攝影）
台灣交通部觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚推廣台灣旅遊。（記者張宏／攝影）

此外連年入選亞洲50大酒吧的Bar Mood Taipei受邀以台灣玉山威士忌為基底設計融合台灣紅心芭樂及炭焙烏龍茶特色調酒，希望藉由品嘗美味道地的台灣料理，讓當地業者認識寶島精采多元的文化特色。

台灣觀光代表團疫後首次赴北美推廣搶攻長程線旅客，來自宜蘭的少年阿公尹子維協助宣傳...
台灣觀光代表團疫後首次赴北美推廣搶攻長程線旅客，來自宜蘭的少年阿公尹子維協助宣傳。（記者張宏／攝影）

中華航空、長榮航空和星宇航空也參與這次活動。中華航空截止9月底，出發日期從即日到11月中旬出發的洛杉磯下午航班和安大略出發航班可享受6%優惠。長榮航空則增加台北至菲律賓克拉克（Clark）日班新航線。星宇航空註冊會員可享受1000哩贈送哩程，且12月會開設舊金山台北航線。詳情可登錄官網查詢。

台灣觀光代表團疫後首次赴北美推廣搶攻長程線旅客，以美味「食」力行銷台灣。（記者張...
台灣觀光代表團疫後首次赴北美推廣搶攻長程線旅客，以美味「食」力行銷台灣。（記者張宏／攝影）
台灣觀光代表團疫後首次赴北美推廣搶攻長程線旅客，以美味「食」力行銷台灣。（記者張...
台灣觀光代表團疫後首次赴北美推廣搶攻長程線旅客，以美味「食」力行銷台灣。（記者張宏／攝影）
台灣觀光代表團疫後首次赴北美推廣搶攻長程線旅客，以美味「食」力行銷台灣。（記者張...
台灣觀光代表團疫後首次赴北美推廣搶攻長程線旅客，以美味「食」力行銷台灣。（記者張宏／攝影）

觀光 洛杉磯 航線

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