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嗨中秋/大獎長榮機票頒出 幸運女期待首航台灣

記者子為/蒙特利公園即時報導
于趾琴社長(右)將長榮豪華經濟艙機票頒授幸運獲獎者Susan。（記者子為/攝影）
于趾琴社長(右)將長榮豪華經濟艙機票頒授幸運獲獎者Susan。（記者子為/攝影）

2023年「嗨中秋」園遊會9月17日在天普市落下帷幕，兩日精彩活動眼花撩亂，其中最吸引人的環節大抽獎頭獎機票讓所有觀眾期待。9月17日開出的免費機票由長榮航空（EVA Airline）傾情贊助，一張洛杉磯往返台北的豪華經濟艙機票，該機票的幸運得主是園遊會所在地的天普市居民Susan獲得，她期待用這張機票開啟人生第一次的台灣之旅。

頭獎機票由洛杉磯世界日報社長于趾琴頒授，並對獲獎者送上誠摯的祝福。Susan來自廣州，已在美國生活超過20年，目前住在天普市，在洛杉磯縣政府部門工作。Susan常年關注世界日報，此前洛杉磯縣政府舉辦員工春節晚會時，也曾邀約各路華文媒體。Susan從公眾號上得知「嗨中秋」活動信息，兩天都有和全家人一起到場，對於獲得頭獎感到十分激動。Susan對世界日報舉辦的其他活動也有了解，曾去過世界日報在蒙市舉辦的年節展，並表示之後還想再去。對於即將到來的中秋節，Susan表示會和家人團聚共度。

Susan計畫用這張長榮機票前往台灣旅遊，不過目前有孕在身，希望等寶寶平安出生後再去瀟灑。Susan從未去過台灣，她表示最期待台灣的夜市，「聽說好吃又便宜」。

洛杉磯 世界日報 天普

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