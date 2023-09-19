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洛杉磯賊大膽要錢不要命 闖毒氣殺蟲屋行竊

記者邵敏／洛杉磯即時報導
竊賊切斷紗窗、帳篷，進入家中偷走東西。（KTLA5）
竊賊切斷紗窗、帳篷，進入家中偷走東西。（KTLA5）

洛杉磯市Mar Vista一戶居民請殺蟲公司封屋消毒滅害蟲，沒想到卻成為入室盜竊的受害者。家中監控畫面顯示，一名竊賊在封屋消毒殺蟲時闖入，偷走貴重物品。警方認為這種類型的入室盜竊並不常見，因為非常危險，會導致闖入者昏倒，甚至死亡。

（視頻來源：被盜房屋監控，記者邵敏後製）

這是一周內發生第二次以殺蟲屋為目標的竊盜。 屋主Alexis Gilliam-Lerner表示自己非常沮喪，因為受到侵犯，財物損失，但同時她也慶幸案發時沒有人在家，她的家人很安全。

Gilliam-Lerner感覺像是一場噩夢，竊賊切斷紗窗、帳篷，進入家中偷走東西。 監控畫面顯示，嫌犯從後院進入，爬進窗戶，偷走價值數千元的物品，包括珠寶、鞋子、手袋和棒球收藏品。屋主分析說，有一扇窗戶打開了一點，小偷從消毒屋中取出管子，並打開窗戶其餘部分，可以看到現場留有白色的手印和指紋。

負責此案的洛杉磯市警察局（LAPD）太平洋社區分局警探Robin Salazar表示，上周也有一處住宅在殺蟲消毒時被盜，位於威尼斯（Venice）地區。警探說這種類型的犯罪並不常見，因為進入這樣的房屋非常危險，幾年前有人因此死亡，也有人昏倒。 從監控中可以看到，嫌犯入室竊盜時戴著口罩，應該是用來預防殺蟲毒氣。

殺蟲公司的員工指出，這起案件發生在加州，根據相關規定，房主應對入室盜竊造成的任何損壞和被盜財產負責。

警探表示，現在公佈嫌疑人的描述為時過早，也不確定先後發生的兩起以殺蟲房屋為目標的盜竊，彼此是否有關聯。

闖入消毒殺蟲屋非常危險，曾有人因此死亡，也有人昏倒。（KTLA5）
闖入消毒殺蟲屋非常危險，曾有人因此死亡，也有人昏倒。（KTLA5）

洛杉磯 加州 口罩

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