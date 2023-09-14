蒙市蘭利老人中心更新8張乒球桌 娛樂添色彩

眾人迫不及待地在新球桌上切磋球技。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市 （Monterey Park）蘭利老人中心（Langley Center），9月14日（周四）舉辦乒乓球桌更新儀式，這是20多年來首次，八張嶄新的乒乓球桌免費歡迎人們的到來，為聖蓋博地區長者的娛樂休閒生活增添色彩。

蘭利中心義工負責人溫豪海（Paul）表示，八張新乒乓球桌由義工購買，並捐贈給蘭利中心，這是二十多年來，該中心第一次更換全新的桌子。溫豪海介紹說，場地目前共有十張乒乓球桌，對所有50歲以上的民眾免費提供，無需預約，隨到隨玩。

蒙市今年年初發生慘絕人寰的槍擊 案件，蘭利中心曾作為臨時服務機構，為被害人家屬提供多種服務。溫豪海表示，慘案讓社區無數人遭遇身心困境，開展乒乓球活動有益身心健康，很有意義。他說最近很多新朋友都加入打球隊伍，「疫情前來打球的有三四百人，現在更多人參加。」

當天活動的剪彩儀式在大家的歡呼聲中進行，比較特別的是，球拍代替剪刀剪彩，隨後眾人迫不及待地開始在新球桌上切磋球技。蒙市副市長黃泰平(Thomas Wong)參加活動，他感謝主辦方籌集資金更新、安裝乒乓球桌，以這樣的休閒娛樂方式將人們聚集在一起，黃泰平同時肯定蘭利中心在社區中的重要地位，特別是蒙市槍擊案期間發揮了巨大作用。

當天活動邀請民選官員、嘉賓、以及眾多乒乓球愛好者參與，包括加州 眾議員方樹強（Mike Fong）辦公室代表Jennifer Tang、蒙市娛樂和社區服務部主任Robert Aguirre、主管Memo Chavez、城市經理Inez Alvarez、仁濟社區醫療中心(Garfield Health Center)社區外展總監Ophelia Ng。