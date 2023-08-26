角聲醫療中心艾爾蒙地診所開張 滿足華人成長需求

角聲醫療中心艾爾蒙地市（El Monte）診所26日開張剪綵嘉賓合影（記者朱敏梓/攝影）

角聲醫療中心艾爾蒙地 市（El Monte）診所26日開張剪綵，眾多民選官員和嘉賓出席，包括聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、亞凱迪亞市市長鄭博仁（Paul Cheng）、聖蓋博市市議員丁言愉（Tony Ding）、蒙特利公園市議員饒影凡(Yvonne Yiu）、天普市市議員喻穎章（Vincent Yu）以及羅斯密市議員鄧樹燦（Sean Dang）等。

角聲醫療中心行政總監吳周秀蘭（Carolin Eng）表示，「感謝參與開幕活動的嘉賓一同見證這個重要的里程碑。希望角聲醫療中心的所有診所能得到各社區的支持，繼續實踐醫療中心的使命，服務更多有需要的人。」

聯邦眾議員趙美心說，「感謝角聲醫療中心所做的一切，這不僅是一家出色的診所，而且是一家富有遠見的診所，能夠滿足所有社區的需求。」她補充說，「這將是一個綜合性的醫療保健診所，包括醫療、牙科、驗光、針灸和行為健康服務，當然這也是一個長者和家庭資源中心。」接著，趙美心向角聲醫療中心頒發感謝狀，方樹強眾議員、洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis)的代表、以及各市市議員代表均頒發了賀狀。

吳周秀蘭介紹，角聲醫療中心旨在從以下三大方面回應華人社區不斷成長的醫療需求。2022年角聲醫療中心提供服務給予超過1萬6000人。預計從2024年開始，在加州政府將放寬醫療補助（Medi-Cal）申請資格後，接受醫療補助福利的人數將顯著增加。角聲醫療中心開設在艾爾蒙地的新診所正好響應醫療服務需求的增加，為居民提供多元化、高質量、多語言的醫療服務。

在疫情過後的2023年預計會有多項關於醫療補助規定的變更，除了上述放寬資格審查外，還包括重新評估受益人的資格及轉換保健計劃等。針對白卡Medi-Cal政策的最新變化，新診所在健保申請方面已經收到了許多相關查詢，工作人員將會繼續為居民提供專業意見，並幫助作出正確的選擇。

此外，考慮到近年來社會服務的需求大增，角聲醫療中心在新診所已預留了大約 5000平方呎的空間, 進行第二期擴充工程。除了增加社會服務外，還計劃建立一個「Wellness and Family Resource Center (健康與家庭資源中心)」 以提供各類型服務，如健康講座、興趣課程、義工服務、家庭輔導以及健身課程等，讓更多有需要的人們尤其是長者能夠獲得適當的服務和協助。