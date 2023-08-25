我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠初期幫助病患 南加名醫武錢辛賣假藥認罪

佛州一家三口無故嘔吐 監控錄下華裔鄰居門口投毒

侯友宜南加後援會成立 政黨輪替台灣更好

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
南加成立侯友宜後援會，支持者們高呼「侯友宜凍蒜」，表達對國民黨候選人的堅定支持。（記者張庭瑜/攝影）
南加成立侯友宜後援會，支持者們高呼「侯友宜凍蒜」，表達對國民黨候選人的堅定支持。（記者張庭瑜/攝影）

中國國民黨美西支部8月24日（週四）在聖蓋博市希爾頓飯店的二樓會議中心舉行盛大的成立儀式，正式宣告2024年中國國民黨總統候選人侯友宜南加州後援會的成立。該次活動中，中國國民黨美西支部的黨媒體聯繫人謝傳佐表示，「政黨輪替，台灣更好」的理念將成為此次國民黨統總大選的主軸，並呼籲所有支持者站在國家福祉的角度，全力支持侯友宜。

中國國民黨美西支部常委張自豪對侯友宜市長的政治前景表示樂觀。他強調侯市長在行政領域累積了豐富的實務經驗，特別是在兩次新北市選舉中所展現的領導才華和廣泛支持，為他未來政治發展打下穩固基礎。

張自豪進一步指出，侯市長不僅在行政經驗方面優異，更對民生議題和兩岸關係等重要議題有深刻理解和果斷處理的能力。尤其在兩岸關係緊張時刻，他所展現的穩定和遠見，使他成為應對複雜國際情勢的理想人選。

中國國民黨美西南支部輪值常委曹靜永特別強調了中國國民黨主席朱立倫所提倡的「小我小一點，大我大一點」的理念，呼籲各方共同努力，為國家的未來貢獻一己之力。

曹靜永進一步闡述，團結是取得成功的關鍵。她指出，民調顯示約60%的人希望罷免民進黨，顯示藍營的努力正處於有利的時機。她特別強調了投票的重要性，鼓勵所有選民積極行使投票權，不論身處美國或台灣。她強調每一張選票都有改變的力量，不應輕忽個人的影響力。她鼓勵所有人確保能夠回國投票，並提到中國國民黨美西南支部將於9月開始提供海外助選團相關活動，為投票提供協助。

最後，曹靜永再次強調，民調的波動不應讓人氣餒，她舉例九合一選舉中，蔣萬安等人的民調曾經落後，但最終取得高票勝利。她深信約60%的人希望罷免民進黨，這才是最關鍵的訊息。她呼籲大家保持團結，共同努力。

整個後援會的活動在支持者高喊「侯友宜凍蒜」、「中華民國萬歲」等口號中圓滿結束，這股熱情凝聚了大家對侯友宜的支持與對中華民國的熱愛。

張自豪指出，侯友宜在領導才華、政策智慧以及對兩岸議題的深刻理解方面，具備成為未來...
張自豪指出，侯友宜在領導才華、政策智慧以及對兩岸議題的深刻理解方面，具備成為未來領袖的深厚潛力。（記者張庭瑜/攝影）

國民黨 侯友宜 投票

上一則

洛杉磯14歲少年被捕 團夥作案涉6起謀殺

下一則

KCON LA吸粉14萬 韓流洶湧華人也瘋狂

延伸閱讀

侯友宜下月訪美 華府見國會議員

侯友宜下月訪美 華府見國會議員
金門追悼 蔡英文：沒823就沒台灣

金門追悼 蔡英文：沒823就沒台灣
邱毅指郭台銘猶抱琵琶半遮面 神仙也難救

邱毅指郭台銘猶抱琵琶半遮面 神仙也難救
最新民調：柯文哲領先侯友宜 不到1個百分點

最新民調：柯文哲領先侯友宜 不到1個百分點
823追思同場 府：蔡英文向侯友宜說辛苦了

823追思同場 府：蔡英文向侯友宜說辛苦了
侯友宜提金門政見 盼成兩岸經貿樞紐

侯友宜提金門政見 盼成兩岸經貿樞紐

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40
根據目前的預測，颱風喜萊莉預計將於20日登陸南加州。（abc7截圖）

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

2023-08-18 15:51
楊阿姨在清潔廚房灶台和油煙機。（記者朱敏梓/攝影）

華人家政阿姨好勵志…來美11年 創業月入過萬

2023-08-21 15:20
86歲亞裔老婦下公車時被暴力推倒。（LAPD、IG@vivianasarrade）

86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水

2023-08-22 16:46

超人氣

更多 >
布碌崙鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

布碌崙鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
佛州一家三口無故嘔吐 監控錄下華裔鄰居門口投毒

佛州一家三口無故嘔吐 監控錄下華裔鄰居門口投毒
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
「我出事情了」 他接到電話趕回家 兇嫌半瘋半傻

「我出事情了」 他接到電話趕回家 兇嫌半瘋半傻