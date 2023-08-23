河濱男涉嫌性侵綁架 保釋金250萬

涉嫌性侵綁架、遭拘捕的嫌犯小阿林尼。（河濱市警方提供）

南加 內陸一名25歲男子涉嫌在科洛那市（Corona）性侵 13歲少女，企圖在河濱市（Riverside ）綁架一名成年女子。日前嫌犯被拘捕。警方相信還有其他受害者，呼籲公眾提供受害者線索。

據警方提供消息，嫌犯是小阿林尼（Roderick Eugene Arline Jr.），河濱市居民。7月間在一次由科洛那市警方和河濱市警方聯合執法中被捕。嫌犯被控強暴未成年人、綁架並實施強暴、攻擊致重傷害、企圖綁架等罪名。

被告目前否認所有指控，將於10月2日在河濱高等法院過堂，目前拘押在內陸Byrd Detention Center，保釋金250萬元。

警方表示，根據科洛那市與河濱市警局聯合調查，小阿林尼於7月21日在河濱市區Magnolia街上引誘了一名河濱市13歲少女進入他駕駛的賓士車內，然後將她帶到了科洛那市Rimpau街和第六街交匯處，對少女實施性侵，持續時間尚未確定。警方表示，最終他讓這名女孩離開。

警方接到報警介入調查並確認小阿林尼是嫌犯。河濱市警局發言人表示，警方針對性虐孩童調查執法人員獲得證據，顯示被告涉嫌在2023年4月20日晚約7時40分在河濱市Jackson街和Miller路交匯處一起未遂綁架案。案發時，小阿林尼企圖迫使女受害人進入他的深色車內，但該女性成功逃脫，但在掙脫中身體受傷。警方調查人員相信，該案可能還有其他受害人。

警方呼籲民眾積極配合提供線索打擊犯罪。任何有該案相關資訊民眾，可致電951-353-7213，或通過電子郵件聯繫[email protected]。