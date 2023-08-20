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熱帶風暴84年來首登陸加州 恐造成「災難性洪水」

受熱帶風暴影響 南加這些活動和場所暫停開放

記者子為/即時報導
洛杉磯聯合學區總監Alberto Carvalho（右）宣布學區8月21日停課。（ABC 7）
洛杉磯聯合學區總監Alberto Carvalho（右）宣布學區8月21日停課。（ABC 7）

受已降級為熱帶風暴的颶風喜萊莉(Hilary)影響，8月20日許多活動、公共設施和場所為安全起見暫停開放。

學校方面，洛杉磯州大（Cal State Los Angeles）已決定取消8月21日的課程。洛杉磯聯合學區（LAUSD）21日同樣停課。聖地牙哥聯合學區（SDUSD）原定21日的開學延後之22日。

公園方面，洛杉磯縣所有公園8月20日和21日關閉。聖地牙哥縣和橙縣的所有州立海灘8月20日和21日關閉，約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）也將關閉至21日晚上。

活動方面，拉古納灘（Laguna Beach）藝術節20日和21日的活動全部暫停。洛杉磯本地的星際音樂節（Interstellar Music Festival）宣布暫停20日的演出，好萊塢碗20日晚的演出被推遲到8月28日。

公交方面，Amtrak太平洋線794、761號列車20日與21日停運，該列車往返於洛杉磯和聖地牙哥之間。洛杉磯捷運20日則保持運營。

主題樂園方面，洛杉磯動物園會關閉至21日，樂慈百利坊（Knott's Berry Farm）和六旗魔術山樂園（Six Flags Magic Mountain）宣布20日關閉。迪士尼樂園（Disneyland）保持開放，但會在晚10時提前結束營業（平時是晚11時）。環球影城（Universal Studios Hollywood）20日則保持開放。

體育方面，美式足球聯盟（NFL）Los Angeles Chargers隊對陣New Oreleans Saints隊的季前賽，20日仍如期在SoFi體育場舉行。足球賽方面，LA Galaxy隊和Real Salt Lake隊原訂於20日展開的比賽，已推遲至10月14日。原定於20日的自行車活動CicLAvia也被取消。組織者在一份聲明中表示，天氣變化情況難以預測，為保證民眾安全，決定取消活動。

洛杉磯 主題樂園 聖地牙哥

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