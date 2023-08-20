颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

根據國家氣象局消息（NWS），颶風喜萊莉 (Hilary)在8月20日過境下加利福尼亞（Baja California）半島後，已降級為熱帶風暴，風速約為每小時70哩。洛杉磯 市市長貝斯（Karen Bass）20日早在新聞發佈會上表示，天氣狀況仍充滿變數，城市已做好準備，也告誡居民們注意安全。

喜萊莉登陸墨西哥的下加利福尼亞半島後，在當地造成嚴重洪澇災害。根據推特視頻，可看到洪水 湧進居民區。據悉，喜萊莉已在墨西哥造成至少一人死亡，一家五口在渡過一條小溪時被捲入海中。

南加州方面，截至20日中午，災難級的洪水暫時沒有出現。根據國家氣象局洛杉磯站的雷達顯示，20日上午7時40分，隨著喜萊莉濕氣的進入，整個洛杉磯縣東部和中部的降雨覆蓋範圍不斷擴大。預計20日下午晚些時候，南加地區的雨勢可能加大，降雨量可能在4至10吋之間。降雨從南向北移動，對於南加山區和沙漠地區的居民來說，山洪將是不小威脅。

中到大雨可能導致局部道路和小溪的洪水氾濫，特別是靠近山脈的羚羊谷地區（Antelope Valley），包括聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）、蘭卡斯特(Lancaster)及棕櫚谷（Palmdale）市等地，均發布至少持續到晚6時的洪水警報。

大雨導致棕櫚谷市附近的道路積水嚴重。（取材自加州交通廳推特）

洛杉磯縣其他區域，包括洛杉磯市、長堤市（Long Beach）、格兰岱（Glendale）及卡塔琳娜島（Catalina Island）在內的洪水警告最少持續到晚7時45分。

橙縣方面，根據ABC 7報導，20日上午，從安那罕（Anaheim）到米慎維埃和市（Mission Viejo）再到聖地牙哥的5號高速公路沿線，交通受到大雨影響。

洛杉磯市消防局長克勞利（Kristin Crowley）表示，受熱帶風暴喜萊莉影響最大的，預計是洛杉磯市北部和東北部的羚羊谷和聖蓋博山脈等地區。

克勞利指出，上述地區可能會出現3至7吋的降雨，風速為每小時40至70哩，並補充說，預計還會出現山洪、沿海洪水、侵蝕、危險的離岸流等。同時，上述地區的道路可能無法通行，大樹、柵欄或道路標誌可能會坍塌，未固定的移動房屋也可能被損壞。

克勞利表示，洛杉磯市區的降雨量可能相對較少，預計在1.5吋至3吋之間，風速也較低，在每小時20至30哩。

國家颶風中心主任布倫南 (Michael Brennan) 表示，雖然喜萊莉的強度已從四級減弱到一級，但這只是風的強度，民眾最應該提防的是降雨。布倫南在邁阿密舉行的線上簡報中說「過去十年，美國熱帶風暴和颶風對民眾造成的最大威脅，其實是大量降雨造成的洪水災害。」

國家氣象局表示，20世紀熱帶風暴唯一一次登陸加州是在1939年9月。國家氣象局還指出，預計8月22日（周二）後，天氣情況會有所改善。不過降雨仍會繼續，特別是在南加的內陸地區，尤其是山區和沙漠，可能仍會出現陣雨和雷暴天氣。