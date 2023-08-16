南加目標百貨暴力群毆 4男揮拳抱摔西裔漢

聖伯納汀諾縣雷德蘭市的一家目標百貨商店爆發一場暴力鬥毆事件。（Twitter@Dodgerdad3）

8月14日（周一）晚上，聖伯納汀諾縣雷德蘭市（Redlands）的一家目標百貨 （Target ）商店爆發一場暴力鬥毆事件。

這場鬥毆發生在西盧戈尼亞大道（West Lugonia Avenue）的一家目標百貨，當晚8時15分左右，商店裡的目擊者拍下一段視頻，四名男子襲擊一名受害者。

目擊者勞拉·桑切斯（Laura Sanchez）說，「他們開始向那個拉丁裔男子撲去，看起來像四打一。」

一名商超員工要求顧客遠離這群打架的男子。

4名男子向拉丁裔男子揮拳，幾秒鐘後，他被摔倒在地，這群人開始踢他。

桑切斯說，「我聽到其中一個十幾歲的男孩說，「我13歲了，我13歲了！你不能把手放在我身上。」」

現場顧客向雷德蘭警方報案，到達的警察在商店裡發現了所謂的受害者，但他拒絕與警察交談，目前沒有任何指控打人的報導。暴力事件的原因仍在調查中。

這場鬥毆只是最近在雷德蘭茲購物廣場發生的幾起事件中的一起。本月早些時候，在Ross Dress for Less商店外，也發生了另一場鬥毆事件被拍下。

該地區居民對當地商店暴力事件的增加感到緊張。