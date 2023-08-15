南加台美菁英夏運會 帶動社區運動風氣

臺美菁英夏季聯合運動會拔河比賽。 (橙僑中心提供)

台美菁英協會橙縣 分會(TAP-OC)與聖地牙哥 分會(TAP-SD)2023年8月12日在聖地牙哥Poinsettia Park，首度跨區域舉辦「2023年台美菁英夏季聯合運動會」。當天橙分會與聖地牙哥分會會員及家庭成員有近60人參加，僑務委員謝家樹也應邀一起運動。

這次運動會由TAP-OC會長鄭鈺璁、副會長黃敬怡及郭彥佐負責籌劃，一來希望增進台美菁英協會橙縣分會與聖地牙哥分會的交流，二來也希望藉由舉辦運動會，帶動台美社區建立運動風氣及文化。

運動會當天上午10時開幕，大會司儀介紹這次運動會活動精神及內容之後，參加僑青及家庭成員即先進行互動遊戲，作為運動比賽前的暖身活動。運動會從上午11時進行至下午4時，競賽項目兼具競技與育樂，上午的競賽項目包括投沙包、投水氣球、兩人三腳競走、躲避球及足壘球，下午競賽項目則包括吊單槓比賽、拔河、跳遠、賽跑、終極飛盤及奪旗比賽。大會在中午休息時段，則特別準備了清爽、營養的越南 三明治，除了讓參加者補充體力外，還可邊啖健康輕食、邊聯誼交流。

經過一輪又一輪運動競賽的洗禮，這次參加運動會的大大小小成員都獲得充分身心舒展，以及運動細胞與潛能的高度激發。經由這次大家對運動的美好體驗，相信未來將為台美社區播下許多愛好運動的種子，進而帶動台美社區的運動風氣及文化。