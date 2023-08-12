2023洛杉磯桌球公開賽開打 350選手上陣
2023洛杉磯乒乓球（桌球）公開賽（2023 LA OPEN）12日開打，為期兩天。這是全美獎金和水準最高的乒乓球比賽，自疫情大流行後第二度恢復比賽。LA OPEN主要創辦人徐永泰博士表示，自賽事2011年創辦以來，吸引超過3500名選手參與，其中不乏參與過歷屆奧運選手。首席營運長葉安利說，賽事已經開始恢復正常。
徐永泰博士致辭表示，自2011年以來參加比賽選手已經有8400多人次，活動還展示了20多名奧運選手的精彩球技，其中包括奧運金牌得主、國際桌球聯盟（ITTF）冠軍和美國公開賽決賽選手，令比賽更加精彩。
徐永泰說，每次LA OPEN結束後，組織者都會將比賽使用的球桌賣掉。一張球桌就是一顆傳播乒乓球運動的種子，一張球桌就吸引至少十名愛好者。自比賽創辦以來，已經處理了近600張球桌，可以想像，喜歡乒乓球運動的人會愈來愈多，一張球桌可以使用很久，所以說這項運動會愈加普及。雖然乒乓球運動不能讓人大富大貴，但可以讓人生充實、精彩和健康。
葉安利也表示，2023 LA OPEN 開始恢復到疫情大流行前的規模，有近350名選手報名參加，其中約80%亞裔參與者，其餘是其他族裔包括白人、非裔、西裔及印度裔等選手，還有教練級選手參賽，總計選手們要參加約900多場次比賽。
2023LA OPEN有公開賽和積分賽，地點在波莫那加州州立理工大學（Cal Poly Pomona）Kellogg Gym體育館。總獎金逾3萬元，共有27項賽事，其中公開組冠軍獎金1萬元，亞軍獎金5000元。比賽分單打和雙打，其中單打提供美國乒協認證的積分賽，積分從1350到2350不等。賽事包含不同年齡組別賽，即17歲以下、15歲以下及12歲以下的青少年組，還有50歲以下成年組，以及70歲以上長青組。
據了解，LA Open如今不僅是一個賽事，更是參與者交流球技、展示運動才華的平台，為觀眾帶來了極具觀賞性比賽。賽事自成功創辦以來，使得南加成為乒乓球運動重要據點，從而成為北美乃至全球範圍內乒乓球運動愛好者希望參與的一項重要賽事。
上一則
南加蒙市華商連兩晚被搶 竊賊竟能躲避紅外線
下一則
FB留言