2023洛杉磯桌球公開賽開打 350選手上陣

LA OPEN主辦者及部分參與者合影。（記者啟鉻／攝影）

2023洛杉磯乒乓球（桌球）公開賽（2023 LA OPEN）12日開打，為期兩天。這是全美獎金和水準最高的乒乓球比賽，自疫情 大流行後第二度恢復比賽。LA OPEN主要創辦人徐永泰博士表示，自賽事2011年創辦以來，吸引超過3500名選手參與，其中不乏參與過歷屆奧運 選手。首席營運長葉安利說，賽事已經開始恢復正常。

徐永泰博士致辭表示，自2011年以來參加比賽選手已經有8400多人次，活動還展示了20多名奧運選手的精彩球技，其中包括奧運金牌得主、國際桌球聯盟（ITTF）冠軍和美國公開賽決賽選手，令比賽更加精彩。

徐永泰說，每次LA OPEN結束後，組織者都會將比賽使用的球桌賣掉。一張球桌就是一顆傳播乒乓球運動的種子，一張球桌就吸引至少十名愛好者。自比賽創辦以來，已經處理了近600張球桌，可以想像，喜歡乒乓球運動的人會愈來愈多，一張球桌可以使用很久，所以說這項運動會愈加普及。雖然乒乓球運動不能讓人大富大貴，但可以讓人生充實、精彩和健康。

葉安利也表示，2023 LA OPEN 開始恢復到疫情大流行前的規模，有近350名選手報名參加，其中約80%亞裔參與者，其餘是其他族裔包括白人、非裔、西裔及印度裔等選手，還有教練級選手參賽，總計選手們要參加約900多場次比賽。

2023LA OPEN有公開賽和積分賽，地點在波莫那加州 州立理工大學（Cal Poly Pomona）Kellogg Gym體育館。總獎金逾3萬元，共有27項賽事，其中公開組冠軍獎金1萬元，亞軍獎金5000元。比賽分單打和雙打，其中單打提供美國乒協認證的積分賽，積分從1350到2350不等。賽事包含不同年齡組別賽，即17歲以下、15歲以下及12歲以下的青少年組，還有50歲以下成年組，以及70歲以上長青組。