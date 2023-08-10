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洛市議員梁家訓肢體衝突 檢方不起訴兩造都失望

洛杉磯訊
梁家訓鬥毆事件檢方決定不起訴。（本報檔案照）
梁家訓鬥毆事件檢方決定不起訴。（本報檔案照）

洛杉磯市檢察官辦公室拒絕對華裔市議員梁家訓(Kevin de León)和一名社區抗議人士發生的肢體衝突提出任何指控。該場衝突發生在去年12月，當時梁家訓在一個送玩具活動中與人民市議會（People's City Council）組織者瑞迪（Jason Reedy）相互推搡。事後雙方都指責對方是「攻擊者」，並對檢察官不起訴表示失望。

梁家訓於8月10日（週三）發表聲明稱，他對瑞迪未遭到任何指控的決定感到「失望」。梁家訓表示，「在一次玩具贈送和聖誕樹點燈活動中，他襲擊了我的工作人員、一名社區成員和我本人。一周前，他深夜跟蹤我的辦事處的多名女性員工。這個人有明顯的蓄意暴力行為模式。」他補充，市檢察長「選擇再次將政治置於公共安全之上」，這樣做創造了「一個非常危險的先例，為跟踪和襲擊市政府僱員開了綠燈。」

而鬥毆事件的另一方瑞迪也在接受洛杉磯時報採訪時表達了相同的感受，對梁家訓沒有受到指控感到失望。他說，「我很慶幸自己沒有受到指控，因為我就是遭到毆打和襲擊的人。但我非常失望地看到市檢察官認為沒有必要起訴梁家訓。」

該起事件發生在2022年12月9日位於林肯公園（Lincoln Park）的一場送玩具和聖誕樹點燈活動中，當時梁家訓深陷種族主義言論醜聞，要求他辭職的呼聲非常高。當天包括瑞迪在內的一群活動人士出現在林肯公園的活動中，呼籲梁家訓辭職。當梁家訓走入室內時，這群活動人士也跟著他。

根據視頻顯示，梁家訓穿過門進入房間試圖關門，但瑞迪一直跟著他，梁家訓似乎把他推了回去。瑞迪舉起雙臂，與梁家訓面對面站著，接著發生一場短暫肢體衝突，之後梁家訓抓住瑞迪，試圖將其推出房間。事件發生後梁家訓幕僚長巴瑞札（Jennifer Barraza）稱，議員計畫對瑞迪提出指控。

市檢察官辦公室沒有立即回應拒絕提起指控的置評請求。

洛市議員梁家訓（左）與一名抗議者發生肢體衝突。（CBS）
洛市議員梁家訓（左）與一名抗議者發生肢體衝突。（CBS）

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