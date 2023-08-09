彰化銀行洛杉磯分行喬遷 董事長凌忠嫄赴美剪綵

彰化銀行董事長凌忠嫄（中）於8月7日邀請駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長（左三）、美華銀行公會會長劉建虹（左一）、世界日報社長于趾琴（左二）及台商僑界人士共襄盛舉。（記者趙健/攝影）

彰化銀行洛杉磯 分行8月7日在新址舉辦喬遷典禮，彰化銀行董事長凌忠嫄率領高管親赴分行主持剪彩儀式；並特別邀請駐駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、美華銀行公會會長劉建虹、世界日報社長于趾琴及當地台商、僑界人士、金融同業共襄盛舉。

彰化銀行洛杉磯分行為優化營業環境及響應永續治理理念，特地挑選洛杉磯著名雙塔大樓之一的城市國民大樓(City National Plaza)作為洛杉磯分行新的辦公室。該大樓位於洛杉磯精華地段South Flower街上，交通便捷，是美國綠建築協會國際綠建築認證的第一品牌LEED白金級辦公大樓，符合彰化銀行推動永續治理、重視環境保護的經營理念。

凌忠嫄在典禮上表示，彰化銀行已經有147年歷史，作為老字號銀行，仍需持續努力與改革創新。多年來，彰化銀行非常重視全球佈局，在美國、歐洲、東南亞 和大陸地區均有多個據點，未來也將在澳洲雪梨和日本大阪設立分支機構。彰化銀行在美深耕超逾30年，業績穩步增長，也是洛杉磯分行在過去幾年努力經營的成果，整體放款及資產規模都大幅成長，呈現亮眼表現。其實不止是彰化銀行，所有台資銀行在海外的表現都值得褒獎。

紀欽耀表示，洛杉磯是北美第三大金融中心，經濟及就業成長非常強勁，國際貿易發達，是在美台商及僑民人數最多的地區。他期盼彰化銀行洛杉磯分行喬遷後邁向新的經營里程碑，持續為當地社區提供優質的金融服務，成為台商及僑民在海外打拼及開山闢谷的最佳夥伴。

彰化銀行在美深耕超逾三十年，在美國最大的兩個城市紐約與洛杉磯設有分行。加州 為美國高科技重鎮，也是海外華人最喜歡的地區，不僅有很多成功的華裔企業家，台商也多落腳於此。彰化銀行在美西服務台商、深耕僑界已有33年，累積豐富的服務台商和僑界經驗。近年美國政府大力鼓勵製造業回流、推動在美建立半導體產業鏈，提供優惠措施吸引許多台商到美國發展，彰化銀行深知台商的需求，致力提供最好的金融服務。此次董事長凌忠嫄率領團隊抵達洛杉磯，也親自拜訪了當地台商並考察市場。