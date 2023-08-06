2023年台美小姐角逐 宋依珊奪魁

在2023年度的台美小姐選拔賽中，宋依珊(MimiQ Soong)脫穎而出，成為本屆台美小姐皇后。她同時獲得了「最佳才藝獎」和「最佳造型獎」的榮譽。（台灣會館提供）

由大洛杉磯台灣會館主辦的「2023台美小姐選拔賽」8月5日(周六)在聖蓋博 希爾頓酒店舉行。7周的周末集訓後，共有12位佳麗進入決賽；經過4輪激烈競逐，最後由宋依珊(MimiQ Soong)脫穎而出，成為本屆台美小姐皇后，同時她還榮獲「最佳才藝獎」和「最佳造型獎」。

今年的台美小姐選拔賽，12位佳麗表現出色，各個都是美麗的台美代言人。決賽夜超過500位嘉賓出席，喝采不斷。最終選出皇后宋依珊與六位公主，分別是第一公主杜若薇(Lea Dumortier)、第二公主許潔如(Hilary Hui)、第三公主古佳瑜(Cheryl Ku)、第四公主姜安婕(Angelina Chiang)、第五公主江小如(Rose Chiang)、第六公主林萎榛(Ashley Lin)。以及5位親善大使，林耘瑄(May Lin)、林修帆(Jill Lin)、陳侑萱(Christie Chen)、蔣雨婕(Vivian Chiang)及簡良瑾(Emilyn Cahn)。

此外，活動還頒發四項特別獎，最佳人氣獎杜若薇(Lea Dumortier)、總召獎林修帆(Jill Lin)，「最佳才藝獎」和「最佳造型獎」都頒給獲得本屆台美小姐皇后的宋依珊(MimiQ Soong)。

台灣會館基金會董事長陳柏宇表示，舉辦台美小姐選拔賽的意義，是鼓勵台美年輕世代的女性領袖人才，讓她們代表台美人社區向主流社會傳達台美文化，並推廣台灣。

活動總召集人楊悅英在致開幕詞時感謝所有贊助單位和台美社區的支持。她說，今年是第28屆台美小姐選拔賽，該項賽事在前輩們的改進下越辦越精彩，為優秀的台美年輕女性提供展示自我的平台。經過7周的專業訓練課程後，12位佳麗展現出內心的使命感，她們在短時間內學習化妝造型、台風、公眾演講、認識台灣以及熟悉台美人的歷史和文化，為未來推廣台美人正面積極形象奠定基礎。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，在洛僑中心主任陳敏永和副主任鄭心茹的陪同下參與活動，並致詞鼓勵佳麗。紀欽耀表示，就任洛杉磯後，常常看到台美小姐活躍各處活動的身影，例如她們代表台美人社區參加主流節慶遊行，為台美人爭光。紀欽耀鼓勵佳麗們，無論名次前後，決賽之後才是真正開始承擔責任的時刻，希望她們能全力以赴。

獲得2023后冠的宋依珊在台美小姐選拔賽中表現優異，她具有出色的表達能力，能流利地使用華語和英語，她在台灣的民主自由、台灣面臨的國際壓力以及台美人身份認同等方面有獨到的見解。無論是自我介紹，還是智慧問答環節，她都表現出色，最後一句以台語呼喊「台灣人應該愛啥咪攏無驚向前行（台灣人應該什麼都不怕的向前行）」，贏得觀眾如雷掌聲。宋依珊的才藝表演展現她自幼練習芭蕾 的硬實力，她的舞姿爽快俐落，展現出優秀的基本功。此外，她還拍攝一部紀錄片，教導巴金森氏症患者共舞，感人至深。

宋依珊在獲得后冠後表示，她4月從舊金山搬到洛杉磯，畢業於史丹佛線上高中，精通4國語言，並且曾是法國交換學生，並在外國語言比賽中獲得金牌，獲得獎學金的她，將在今年進入洛杉磯加大 （UCLA）攻讀世界藝術及文化科學雙學位。成為台美皇后，她希望能發揮跳舞專長，幫助弱勢病患，並且積極參與各種社團活動，代表台美社區發揮她的力量。

當晚，台美佳麗們以陳西園改編的台語老歌「望春風」表演出場舞蹈，她們穿著改良旗袍，展現優雅多姿的風采。

佳麗們在自我介紹環節，穿著端莊的晚禮服出場，展現穩健的台風與自信大方。今年的佳麗中有四位是高中或即將上大學的學生、兩位在讀大學、三位持有碩士學位，還有一人擁有博士學位。值得一提的是，有七位佳麗之前已擔任過台美社團的義工，其中1號蔣雨婕和11號許潔如，因為小時候看過台美小姐選拔，內心一直嚮往，因此決定參加比賽。此外，幾乎每位佳麗都能說幾句台語。而第一公主杜若薇在語言展示中技驚四座，她是台法混血兒，擅長說五國語言，而且能以流利的台語自我介紹。

在才藝表演的舞台上，大多數佳麗選擇芭蕾舞和現代舞，2位歌唱，1位演奏長笛，1位表演魔術，還有1位進行勞作裝飾，她們的舞蹈和表演技巧都十分出色。

在智慧問答環節，每位佳麗的口才都非常出色，對於台美人認同、台美小姐使命和任務及台灣的處境和特色等問題上，她們都能迅速作出恰如其分的回答。

晚會還有多場精彩表演，包括由2022年第三公主高欣怡領舞的「福爾摩沙舞蹈團」帶來的勁歌熱舞，以及知名羅馬尼亞男低音Gabriel Vamvulescu演唱的多首名曲。

最後，2022年台美小姐皇后張芳瑜發表感言，並率領第一公主張文瑄、第二公主黃韻容、第三公主高欣怡等佳麗一同進行卸任巡禮，並親自為2023年台美小姐加冕。