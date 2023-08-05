聖谷老兵論壇表彰百歲人瑞 新增化武傷病福利

趙美心表彰美軍百歲退伍老兵Kenneth Anhalt。（趙美心辦公室提供）

2023年度老兵論壇5日在阿蘇薩（Azusa）的美國國民兵護衛隊軍械庫舉行，為退伍軍人及其親眷提供政府資源信息，由聯邦眾議員 Grace F. Napolitano和聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）聯合舉辦。

該活動於上午8時30分開始，阿蘇薩市長Robert Gonzales，聯邦眾議員趙美心、Grace F. Napolitano，洛杉磯縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）均到場出席了開幕式。趙美心在開幕式上說，「作為退伍軍人，在你們的付出下，我們才得以自由、和平地生活在這個國家中。我們在此幫助你們解決遇到的每個挑戰，希望通過這個活動服務你們，我很感激你們來參加這個活動。」

趙美心還特別介紹了去年國會通過PACT法案。該法案允許受有毒物質影響至身體病痛的老兵，可以領取醫療等相應福利 。趙美心說，PACT法案實施一年來，效果明顯，近30萬退伍軍人通過該法案申請了福利，批准率高達80%。她說，如此高批准率反映了老兵對該方面福利的高需求。她特別提醒，想要申請PACT福利的退伍軍人要在2023年8月9日前申請，如此還可以獲得過去一年的福利。

開幕式結束後，分別有兩場主題講座，一場是針對新出台的PACT法案的講解，由退伍軍人事務部洛杉磯地區辦公室工作人員Jessica Orozco以及Edgar Rosales演講。該法案於2022年8月通過成為法律，對退伍軍人的福利來說，具有里程碑式的意義。該法案規定軍人在服役中如果受到煙熏傷（burn pits）、橙劑燒傷（Agent Orange），或其他化學毒物造成的傷害，可以獲取醫療等福利。

第二個主題講座為「退伍軍人紀念福利」，由洛杉磯國家墓地行政人員Cedric Thomas等人講解，主要內容是親眷如何將已故軍人安葬在國家軍人烈士墓地。

除了主題演講，現場還有諸多攤位，包括CalVet、EDD、Military Veterans Affairs、洛縣精神健康部等工作人員在現場提供資訊。