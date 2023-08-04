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洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

記者朱敏梓／即時報導
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

近年來，額外服務費已成為餐廳食客不滿的原因之一。未公開的小費、便利費或健康保險費等逐漸出現在越來越多的餐館賬單上，讓許多消費者感到困惑和惱怒。知名網站Reddit收集了洛杉磯悄悄增收服務費的餐廳，位列名單上的餐廳截至8月4日多達126家，其中不乏一些知名網紅餐廳。

這些意想不到的服務費用是在顧客結帳後附加的，通常列在詳細收據的最底部並附有說明，額外費用和小費是分開的。洛杉磯 Reddit 子版塊製作了一個電子表格，來跟踪哪些餐廳正在收費、額外費用的用途以及是否仍然需要給小費。根據用戶反應，這些服務費從 2%至 20%不等，解釋包括「健康費」、「廚房費用」和模糊的「管理費」。員工們也可以在表格上提供更多詳細信息，包括所收取的費用是否返還給員工或由餐廳保留。而不少員工留言表示，這些增收的服務費從來沒進入過自己的口袋。

自新冠大流行以來，這些額外費用一直在定期增加。 許多餐館將通貨膨脹、供應鏈短缺和信貸費用交易費等上漲的成本轉嫁給了消費者。洛杉磯地區 Reddit 用戶追蹤的大部分服務費用，都將健康保險或其他福利列為具體原因，這引起了消費者的質疑：雇主不應該支付這些費用嗎？

事實上，根據商業分析師David Lazarus稱，這種偷偷摸摸的收費是一種「欺騙性的商業行為」。許多參與跟踪附加費的 Reddit 用戶也都同意這一點。一位用戶寫道，「他們試圖利用健康保險來欺騙你，讓你以為這筆錢實際上用於健康保險，但這筆錢又屬於餐廳，他們可以用它做任何他們想做的事。這只是另一種削減員工小費的掠奪性稅收。」另一位用戶表示，「這是有意設計的欺騙，如果您在餐廳用餐並在賬單上看到此信息，請不要支持這些做法。」

不少華人也曾經歷過這樣的糟心事。華人Paul說，自己某一天核對信用卡帳單，發現自己曾去過的一家餐廳帳單，莫名其妙多出了5元錢，猜想應該是餐廳額外收取的服務費用，他立即打給銀行申訴追回，他表示，「不能理解餐廳這種行為，即使只是幾塊錢，也不應該讓消費者買單。」

根據全國餐館協會數據，大約 15% 的餐館將這些費用添加到總賬單中。目前聯邦貿易委員會正在研究可能的法規來打擊這些欺騙性費用。

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