我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

報案電話稱「參院有槍手」大樓封鎖搜查 虛驚一場

洛杉磯華埠中心頒獎學金 12大學新人各2500元

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
2023年華埠服務中心第五屆青少年獎學金獲得者。（華埠服務中心提供）
2023年華埠服務中心第五屆青少年獎學金獲得者。（華埠服務中心提供）

華埠服務中心(Chinatown Service Center，CSC) 8月1日線上舉辦「2023年華埠服務中心第五屆青少年獎學金頒獎典禮」，本年度共有12名受獎者，專業多為理工科和商學院，包括史丹佛大學(Stanford University)數學系，每位各頒2500元獎助學金。

該獎學金係由CSC董事會前主席鄺之才(Henry Kwong)暨Margret Kwong伉儷、李鐵生(Tit Li)醫師以及黃雅雲(Nga Wan Wong)醫師伉儷，及CSC董事會前主席朱碧雲(Bee Hsu)青少年紀念獎學金基金共同提供。

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)特別錄製了影片恭喜所有得獎者，她表示，這些學生們展現出的勇氣與力量讓他們與眾不同，期許未來能夠看到他們的成功並回饋社會。鄺之才夫婦則勉勵學子，未來將面臨許多挑戰，記得自己的人生目標、了解自身強項與弱點、並接受家人的愛。

秉承已故妻子朱碧雲栽培弱勢學子遺願的徐少游 (Eric Hsu)表示，朱碧雲青少年獎學金基金，是由超過170位親友共同捐出，期待得獎者運用自身才能，對社會創造正面影響。李鐵生暨黃雅雲醫師夫婦則祝福所有得獎學生，表示支持青少年獎學金的熱誠將不會間斷。

談到受獎感受，即將就讀史丹福大學的新生Zangyang Wu說，「感謝所有捐款者，也感激青少年中心主任Vicky Wong，讓我們知道夢想是值得爭取的。」本次頒獎典禮亦邀請歷年得獎者，目前就讀加州大學聖塔芭芭拉分校(UC Santa Barbara)機械工程的Benny Xie表示，此獎學金讓他在大學第一年可以專注在課業和經營人脈，並鼓勵落榜夢想大學的同學們不要放棄，總是有其他機會的。柏克萊加大(UC Berkeley)在校生Kaylee Situ說，她運用這筆獎助學金購買了課本和支付部分學費，減少了經濟壓力，並期待自己在拿到駕照後去探索更多地方。

CSC執行長伍競群(Peter Ng)感謝了所有捐款者，並提到今年得獎人皆在課餘時間指導其他小朋友的課業，期許他們學成後，回饋給更多需要幫助的人，並在大學校園中創造美好回憶。

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)特別預錄影片恭喜所有得獎者。（記者朱敏梓/攝...
聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)特別預錄影片恭喜所有得獎者。（記者朱敏梓/攝影）

華埠 柏克萊加大 加州大學

上一則

洛市男偷駕叉車橫衝直撞 蘋果塔劇院和平鐘遭殃

延伸閱讀

洛杉磯范奈斯機場 上午1小飛機墜毀2死

洛杉磯范奈斯機場 上午1小飛機墜毀2死
哈佛遭調查傳承入學制 加州多所大學撇清

哈佛遭調查傳承入學制 加州多所大學撇清
台灣獎學金美南受獎者 分享心得經驗

台灣獎學金美南受獎者 分享心得經驗
唐人街大奮鬥 華埠露天放映人氣旺

唐人街大奮鬥 華埠露天放映人氣旺
陸天娜、高德曼提案 促白卡負擔精神疾病治療

陸天娜、高德曼提案 促白卡負擔精神疾病治療
追尋上海猶太餘韻 紀錄片洛杉磯首映

追尋上海猶太餘韻 紀錄片洛杉磯首映

熱門新聞

好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

2023-07-30 20:49
警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00
安大略Ontario Mills Mall7月30日發生疑似槍擊事件，引發民眾恐慌性逃跑。（取材自推特）

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

2023-08-01 19:38
何女士的房間只有約10平米大，家具、雜物占據了大部分空間。（記者王若然／攝影）

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

2023-07-30 14:09
大莊家賭場亞裔新年裝飾。（賭場官網）

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

2023-07-31 14:18

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成