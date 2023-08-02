洛杉磯華埠中心頒獎學金 12大學新人各2500元

2023年華埠服務中心第五屆青少年獎學金獲得者。（華埠服務中心提供）

華埠 服務中心(Chinatown Service Center，CSC) 8月1日線上舉辦「2023年華埠服務中心第五屆青少年獎學金頒獎典禮」，本年度共有12名受獎者，專業多為理工科和商學院，包括史丹佛大學(Stanford University)數學系，每位各頒2500元獎助學金。

該獎學金係由CSC董事會前主席鄺之才(Henry Kwong)暨Margret Kwong伉儷、李鐵生(Tit Li)醫師以及黃雅雲(Nga Wan Wong)醫師伉儷，及CSC董事會前主席朱碧雲(Bee Hsu)青少年紀念獎學金基金共同提供。

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)特別錄製了影片恭喜所有得獎者，她表示，這些學生們展現出的勇氣與力量讓他們與眾不同，期許未來能夠看到他們的成功並回饋社會。鄺之才夫婦則勉勵學子，未來將面臨許多挑戰，記得自己的人生目標、了解自身強項與弱點、並接受家人的愛。

秉承已故妻子朱碧雲栽培弱勢學子遺願的徐少游 (Eric Hsu)表示，朱碧雲青少年獎學金基金，是由超過170位親友共同捐出，期待得獎者運用自身才能，對社會創造正面影響。李鐵生暨黃雅雲醫師夫婦則祝福所有得獎學生，表示支持青少年獎學金的熱誠將不會間斷。

談到受獎感受，即將就讀史丹福大學的新生Zangyang Wu說，「感謝所有捐款者，也感激青少年中心主任Vicky Wong，讓我們知道夢想是值得爭取的。」本次頒獎典禮亦邀請歷年得獎者，目前就讀加州大學 聖塔芭芭拉分校(UC Santa Barbara)機械工程的Benny Xie表示，此獎學金讓他在大學第一年可以專注在課業和經營人脈，並鼓勵落榜夢想大學的同學們不要放棄，總是有其他機會的。柏克萊加大 (UC Berkeley)在校生Kaylee Situ說，她運用這筆獎助學金購買了課本和支付部分學費，減少了經濟壓力，並期待自己在拿到駕照後去探索更多地方。