南加蒙市今晚表決 設置槍枝禁售區

今年1月發生重大槍擊命案的舞星舞社，凶手使用的半自動步槍據稱是在蒙特利公園市購買的。( Gettyimages)

造成11人死亡的蒙特利公園槍擊事件後，蒙特利公園市 議會將於8月2日星期三決定是否通過在該市的市政法中添加「槍支 禁售區」法令。如果通過，該條例將槍枝經銷商店與學校住宅至少隔離1000呎。

1月21日發生的槍擊事件，槍手使用的半自動手槍據稱是在蒙特利公園市購買的，但沒有在加州註冊。市議員黃泰平(Thomas Wong)表示，由於禁售區代表1000英尺以內的區域禁止銷售槍枝，因此該法令將能有效減少蒙特利公園市內合法槍枝銷售的機會。

自從慘案發生以來，蒙特利公園市議會支持地方、州和聯邦各級的一系列槍支改革法案。在3月1日的會議上，市議會指示市府經理和檢察官修改《蒙特利公園市政法規》，以反映洛杉磯縣的分區法規，該法規強調槍枝經銷商和家庭學校之間必須有1000英尺的分隔區域。

拜登總統在今年3月訪問蒙特利公園期間，宣布了一項限制槍枝銷售的行政命令。該命令指示司法部長必須確保槍枝銷售商遵守規定，並和當地社區與法律部門合作，允許居民向法院請願，以確定個人是否有對公眾造成危險的疑慮而必須暫時沒收槍械。

為了加速法律進展，民主黨 籍聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)和紐約州民主黨參議員吉利布蘭德(Kirsten Gillibrand)於7月21日提出了《語言輔助槍枝暴力預防策略法案》和《合法補助法案》。前者將致力於透過減少語言和文化障礙來預防槍枝暴力，後者則是幫助家庭和社區成員，能夠透過法律程序來暫時解除某個問題人士的武裝。