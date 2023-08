國際生物奧林匹克賽 南加陳宇飛最高分

2023美國生物奧林匹克代表隊組建成軍包括三名華裔生,(左起)Damon Gurvich、朱瑞奇、陳宇飛、吳志達。(CEE)

第 34 屆國際生物奧林匹克(International Biology Olympiad,IBO)競賽近日在阿拉伯聯合酋長國(UAE)落幕,來自五大洲 80 多個國家的最優秀高中生展開角逐,美國隊摘取了兩枚金牌和兩枚銀牌,其中年僅15歲的華裔選手陳宇飛(Yufei Chen)獲得了全場最高分,他是南加州 橙縣爾灣大學高中(University High School,Irvine)十年級學生。

美國主辦單位卓越教育 中心 (The Center for Excellence in Education,CEE) 宣布,由CEE 組織和贊助的美國生物奧林匹克代表隊,參加了2023 年 IBO 於 7 月上旬至中旬在阿拉伯聯合酋長國的阿聯酋大學舉行的國際生物奧林匹克競賽,旨在獎勵中學生在生物學的理論和實驗室知識方面的成就。

2023美國生物奧林匹克代表隊由4名學生組成,其中3人是華裔,包括陳宇飛,金牌,加州橙縣爾灣大學高中;吳志達(Kaiden Zida Wu),金牌,維吉尼亞州 杰弗遜科技高中(Thomas Jefferson School of Science & Technology);Damon V. Gurvich,銀牌,麻薩諸塞州教育預科高中(PrepEdu Consulting LLC),以及朱瑞奇(Richard Zhu,譯音),銀牌,加州洛杉磯北好萊塢高中(North Hollywood Senior High School)。

陳宇飛載譽歸來後,接受本報書面採訪時表示,自從他第一次接觸美國生物奧賽以來,參與了一次深入生物學探索的變革之旅。從開始的資格考試到期末的選拔考試,深化了他對生物學的理解,並且培養了批判性思維。

他表示,「我有幸參加了國際生物學奧林匹克競賽,為我的經歷增添了獨特的維度。與來自世界各地的生物學愛好者的交流,豐富了我對生物學普遍意義的看法。我很榮幸成為 2023 年美國生物奧林匹克代表隊的一員,並向我的家人、老師、導師、其他參賽者以及 CEE 的堅定支持表示感謝。美國生物奧賽不僅培養了我的求知欲,還讓我與一個對生物學有著共同興趣而團結在一起的全球中學生社區建立了聯繫。」

參加國際奧賽的選手大多數是高中12年級學生,秋季將升入大學;而陳宇飛則是高中十年級生,秋季將升入11年級,未來還有兩次參加國際奧賽的機會。

CEE 主席迪根納羅 (Joann DiGennaro) 指出,「這些學生在 IBO 競賽中為我們的國家贏得了榮譽,他們是優秀的學者,正在走向前程似錦的職業生涯。」