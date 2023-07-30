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隨著電影熱映 這款芭比娃娃「身價」再成話題

編譯陳盈霖／綜合外電報導
隨著電影芭比上映，全球掀起芭比熱。圖為對收藏家來說最有價值的馬尾辮芭比。（Getty Images）
隨著電影芭比上映，全球掀起芭比熱。圖為對收藏家來說最有價值的馬尾辮芭比。（Getty Images）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，隨著電影「芭比」（Barbie）熱映，全球掀起芭比熱，不僅評論和商界有驚人反應，芭比也重回流行文化前線。

甚至美泰兒（Mattel）生產的復古艾倫（Allen）娃娃，也搭上這班熱潮。艾倫娃娃於60年代推出，作為肯尼（Ken）娃娃的好友。因其出現在電影中，收藏家和芭比粉對艾倫娃娃需求不斷增加，早期的產品在eBay上售價高達200元以上，也但這也是這部電影對這些有年代芭比娃娃價格唯一影響。

芭比娃娃專家楚樂（Rebecca Chulew）說，許多復古芭比娃娃生產量達數百萬件，且容易找到。多年來在eBay和Macari上出售超過一萬個芭比娃娃的她說，每個人都認為他們擁有有價值的芭比娃娃，但事實上大多數都不是。

然而，某些有年代的芭比娃娃仍有價值，但「它們的價值與電影無關」楚樂說，最有價值的芭比娃娃，目前仍是1959年生產的第一批芭比。排名第一或第二的馬尾辮芭比娃娃，每個售價從4000元至8000元不等，具體取決於娃娃狀況，包括是否有原廠盒子，以及更重要的是「頭髮的顏色」。楚樂說，1959年黑髮馬尾辮芭比娃娃，即使沒有盒子，也有6000元價值。

另一個收藏家珍藏的是60年代中期生產，留著齊肩頭髮的「小家碧玉」芭比（Side-Part American Girl Barbie）。此外還有60年代末「Twist 'n Turn」Stacey娃娃及「Steffie-face」芭比，兩者都有數百元價值。

至於艾倫，楚樂說，包括1964年原版、1965年可彎曲腿版本和1990年婚禮版本，都因芭比這部電影價值水漲船高，賣家可能每個都能賺到數百元。

芭比 洛杉磯

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