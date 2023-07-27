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第六車無證客抵洛 德州共丟包234人

洛杉磯訊
德州第五車無證客抵達洛杉磯聯合車站。(檔案照，KTLA)
德州第五車無證客抵達洛杉磯聯合車站。(檔案照，KTLA)

第六輛來自德州、載有無證客的大巴車，27日早上8時50分抵達洛杉磯。市長巴斯（Karen Bass）辦公室發言人Zach Seidl在聲明中指出，「洛杉磯市會繼續與相關部門、洛縣政府、非營利組織和其他機構合作，依照今年年初制定的接收無證客的計畫行事。」

根據非營利組織「移民人道權利聯盟」（Coalition for Humane Immigrant Rights, CHIRLA）消息，這批送至洛杉磯的無證移民中，包含15名男子，八名女子以及13名兒童。兒童最小兩歲、最大17歲。他們先是送至洛杉磯華埠的St. Anthony’s Croatian 教堂，在那裡與洛杉磯市府工作人員和為移民提供幫助的組織接洽，再被進一步安排。

「移民人道權利」工作人員表示，這批無證移民除了被提供以食品、水、衣服、衛生用品和法律指導，還會與本地的親人見面。這批人員中分別來自洪都拉斯、墨西哥、秘魯和委內瑞拉（Venezuela）。

德州在6月14日向洛杉磯送了第一批無證客後，截至7月27日一共送了六批，共計234名無證客。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）將德州Brownsville的偷渡客送往洛杉磯，稱美墨邊界的偷渡客實在太多，歸咎於拜登政府的移民政策。他說，德州的邊境小鎮實在無法承受成千上萬的偷渡客。艾伯特曾表示，「洛杉磯市是無證客主要的目的地，特別是洛市政府宣佈該市為庇護城市。我們的邊境在拜登政府的移民危機中首當其衝，在拜登總統採取措施保證邊境安全前，德州會持續這樣做（運送非法移民）。」

洛杉磯市議會早在今年6月一致通過決議，將洛杉磯市設為「庇護城市」，意味著任何城市資源、財產和個人不得為聯邦抓捕非法移民所使用。

無證客先送至洛杉磯華埠的St. Anthony’s Croatian 教堂，與洛...
無證客先送至洛杉磯華埠的St. Anthony’s Croatian 教堂，與洛杉磯市府工作人員和為移民提供幫助的組織接洽。（谷歌地圖）

非法移民 洛杉磯 德州

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