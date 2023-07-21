學術界天花板 百人會探討亞裔發展障礙

來自美國高校的學術領袖探討亞裔在學術界職業發展中的瓶頸。（網路研討會截圖）

多位學術領袖20日應邀參加由美國華人精英團體百人會（Committee of 100）組織的網路研討會，共同分析亞裔 在學術界職業生涯發展中面臨的障礙，探尋改善方向。

當日討論由百人會職業天花板倡議委員會主席彼得楊 (Peter Young) 擔任主持人，他表示，亞裔在學術界面臨的困難是一個長期存在的問題，身在學術家庭的他深知亞裔在職業發展道路上存在的瓶頸和阻礙。

史丹福大學 歷史學教授、本科教育資深副教務長張少書（Gordon H. Chang）指出，史丹福大學目前的亞裔學生人數佔比超過22%，校內擁有數百名教職人員，但亞裔行政人員卻非常少。即使在史丹福大學這樣以自由著稱的院校，也存在嚴重缺乏亞裔領導者的問題。此外，亞裔教職和行政人員的工資也比其他族裔低，特別是亞裔女性。他認為，造成薪資歧視和亞裔晉升困難的原因有很多，其中有亞裔自身性格、行為特點和世代影響等因素，也有社會背景的影響。

紐約市 立大學皇后學院院長吳仁華（Frank H. Wu），亞裔是美國增長最快的少數族裔群體，而紐約市也是亞裔最集中的城市。作為全國最大的城市，擁有25所院校的紐約市立大學系統之前竟沒有一位亞裔校長和副校長。有人說這是因為亞裔對晉升沒有興趣，這顯然是經不起推敲的。調查研究證實，亞裔工程師、亞裔教授和其他族裔一樣，同樣希望可以擔任領導職位。

「亞裔必須學會更加自信。」吳仁華指出，「築」成學術界亞裔領導者天花板的原因可能在於亞裔需要選擇更加正確的策略——成為領導者往往並不完全取決於考試分數的高低，而是更加考驗人際交往等一些與學術本身完全不同的綜合技能。

吳仁華還分享了他對學術生涯發展的三點建議：第一，尋找盟友、導師，向有經驗的人請教，擴展交際圈；第二，走出自己的舒適區，不要只著眼於個人成績。他說，「當人們只關注自己的成就時，會讓他們看起來非常自私，應該多去想想能如何幫助他人，如何幫助學校發展。」最後一點，「勇於站出來發聲，非常重要。」吳仁華強調，「事不關己高高掛起」的消極態度絕不是領導者的特質。

西伊利諾伊大學校長黃貴友在分享自己的經驗時表示，他的職業生涯曾在兩所高校內擔任九個職位。即便作為少數族裔，在學術發展中難免面臨各種困難，但他始終認為美國是一個很偉大的國家，人們不會吝嗇於給付出努力的人更多機會。