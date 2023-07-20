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紐約布魯克林4華人按摩院 涉賣淫停業、華裔經營者被捕

南加商場員工 一打二力阻零元購

洛縣羅蘭岡華商被砸 嫌犯疑華人大爺行徑囂張

記者王若然／羅蘭岡即時報導
7月14日上午，皇阿瑪椰子凍的老闆William發現店鋪被盜，玻璃碎了一地。（William 提供）
7月14日上午，皇阿瑪椰子凍的老闆William發現店鋪被盜，玻璃碎了一地。（William 提供）

近幾年加州治安惡化，大到連鎖商場、小到街邊小舖，都有入市盜竊、或明搶零元購的經歷。在這些案件中，華人多為受害者，犯案的華裔實在不多。近日，南加州洛杉磯縣羅蘭岡（Rowland Heights）一家華人商鋪半夜被歹徒砸破門窗，入市盜竊。店主在查看攝像監控時，竟發現歹徒模樣似乎是一名上了年紀的華人大爺。

視頻來源:店家提供；後製:記者王若然

華人店主William介紹說，他在羅蘭岡Colima大道開店，專門經營椰子凍等甜品。甜品店名為「皇阿瑪椰子凍」，在華人社區小有名氣。7月14日上午，William來到店鋪門口，卻發現店門整個被砸，玻璃碎了一地。他吃驚中表示無奈，感嘆「現在真是越來越不安全了」。

William之後報了警。在查看監控的過程中，他驚訝發現，作案人員竟是亞裔面孔。他說，反覆放大監控畫面查看，他認為就是一名華人。

在William提供的監控中，當日凌晨3時24分，出現一名中老年亞裔男子。他身穿深色褲子，深色短袖，頭戴黑色棒球帽，腳穿白色襪子和黑色鏤空涼鞋。他雙手帶著白色手套，右手拿著大石塊，先是挨家挨戶查看店鋪門鎖好了沒有，直到走進「皇阿瑪椰子凍」。他先是拉了拉上鎖的門，再敲了敲門上的玻璃，似乎在評估玻璃的厚度。

隨後，他四下張望確信沒人，後退兩步使勁將石頭砸向店鋪門，動作十分嫻熟，像在扔棒球。接著他走上前，輕鬆一推店鋪門，玻璃隨即碎一地，用手稍作清理後鑽入店內。

7月14日上午，皇阿瑪椰子凍的老闆William發現店鋪被盜，玻璃碎了一地。（W...
7月14日上午，皇阿瑪椰子凍的老闆William發現店鋪被盜，玻璃碎了一地。（William 提供）

受害店鋪業主William介紹，這名歹徒將店內整個錢箱抱走了，好在裡面沒什麼大面額鈔票，只有一些零錢硬幣，加起來不過30元。不過經此一事，還要修補店鋪門，這是一筆不小的開支。

William同時感嘆盜賊膽大包天。雖然是在半夜，但店鋪門口燈火通明，還有攝像頭，這名大爺甚至不戴口罩，一點都不遮掩。據他所知，有兩家其他華人店鋪在7月稍早時也在半夜被砸，視頻顯示，作案竟是同一人。

William將此事放在社交媒體上後，引發華人的熱烈討論，大多數都譴責亞裔砸華人店鋪的行為，諷刺「華人也入鄉隨俗，加入零元購大軍。」也有人評論，沒想到這麼大年紀了還出來作案，「不是老人變壞了，是華人變老了。」還有網友譴責加州治安太差，犯罪成本低，簡直是「零元購」的天堂。

7月14日上午，皇阿瑪椰子凍的老闆William發現店鋪被盜，玻璃碎了一地。（W...
7月14日上午，皇阿瑪椰子凍的老闆William發現店鋪被盜，玻璃碎了一地。（William 提供）

華人 加州 亞裔

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