人工智能創商業價值 台商會講座青年興趣大

「AI 轉型：釋放人工智慧商業價值」講座吸引了眾多年輕人參加，對於科技的應用和創新非常感興趣。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台美商會青商部18日（周二）在台灣會館舉辦講座「AI 轉型：釋放人工智慧 商業價值」，吸引了眾多青年聆聽，iKala共同創辦人暨執行長程世嘉介紹了人工智慧的商業價值以及iKala公司在AI領域的專案。

程世嘉帶領iKala經歷轉型，從最早的線上KTV服務發展成為今日的AI行銷科技公司。iKala成為Google Cloud全球第二大合作伙伴以及Facebook行銷解決方案的唯一台灣企業。程世嘉表示，人工智慧如同水和電一樣，可以在各行各業中應用。以iKala為例，他們在投資 解決方案和influencer marketing等領域都應用了人工智慧技術。

程世嘉提出了幾點建議，首先是企業應該建立基本的數據意識，開始收集既有資料。其次，要從現有的商業模式出發，因為AI不是一個隨時可以觸發的技術，而是需要從興趣出發，基於現有的編程模型。第三，將人工智慧納入可持續進展的軌道，讓各部門都能使用，就像使用水和電一樣。

程世嘉分享了一個令人印象深刻的應用案例，涉及台灣和亞洲的製造業客戶。這些客戶面臨環境和經營改變，開始注重顧客關係和品牌建立。他們利用iKala的平台收集不同營銷渠道的資料並進行客戶分析，結果顯示他們的網站覆蓋率提高了超過6倍。這個案例讓程世嘉印象深刻。他進一步指出，未來的人工智慧就像學習英語一樣，任何年齡的人都可以開始學習，不需要成為電腦科學家或主修商業。他建議大家從不同的層面了解如何應用人工智慧。

台灣會館董事長陳柏宇對人工智慧非常感興趣，他希望透過這個活動能吸引更多台美年輕人來台灣會館舉辦各種活動。他認為人工智慧對於年輕人來說是一個重要的資源，大家應該多了解它對商業模式和年輕人的影響，並且要注意未來可能出現的替代性影響。因此，他希望大家多多關注這個重要的發展。