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全美冰淇淋日 快嘗嘗洛縣這七間特色冰淇淋店

洛杉磯訊
Creamistry奶油冰淇淋，已快速製作為賣點。（Creamistry官網）
Creamistry奶油冰淇淋，已快速製作為賣點。（Creamistry官網）

16日（周日）是全美冰淇淋日（National Ice Cream Day），洛杉磯縣的七家冰淇淋店，能讓民眾消暑降溫的同時，享受不一樣的味蕾樂趣。這七家冰淇淋店，有異國風味、製作方法和獨特外觀等不同特色。

Mashti Malone's冰淇淋，在好萊塢、Westwood和洛杉磯市中心附近的銀湖（silver lake）社區都有分店。 Mashti Malone's以玫瑰水、藏紅花和薰衣草冰淇淋贏得洛杉磯人的青睞，其靈感源自創始人Mashti Sirvani的伊朗童年口味。最典型的吃法是將他們的冰淇淋夾在兩塊威化餅間，再加上壓碎的開心果等配料。建議品嚐混合鬆脆米粉的玫瑰水冰糕。

Mashti Malone's冰淇淋，製作靈感源自創始人Mashti Sirva...
Mashti Malone's冰淇淋，製作靈感源自創始人Mashti Sirvani的伊朗童年口味。（Mashti Malone's官網）

Magpies Softser喜鵲軟冰淇淋，在銀湖、高地公園（Highland Park）和Tarzana有分店。他們最擅長的是手工製作的軟冰淇淋筒，以純素玉米杏仁口味最受青睞，還可以加上純素軟糖，撒上非乳製鮮奶油和油炸蜜餞玉米片和糖粉奶油細末。他們的麥芽牛奶巧克力和甜奶油冰淇淋也有不少人喜歡。

Wanderlust Creamery冰淇淋，在Atwater Village、Fairfax、巴沙迪那、Tarzana和爾灣都買得到。很多人形容該店的冰淇淋像是環球之旅，有泰國口味的糯米芒果椰奶米漿冰淇淋，也有韓國口味的蜂蜜烤麵包和大豆焦糖及年糕冰淇淋。

很多人形容Wanderlust Creamery的冰淇淋像是環球之旅，融合多國元...
很多人形容Wanderlust Creamery的冰淇淋像是環球之旅，融合多國元素。（Wanderlust Creamery官網）

Creamistry奶油冰淇淋，北好萊塢、Redondo Beach、托倫斯、唐尼（Downey）、喜瑞都市（Cerritos）、長堤（Long Beach）、杭廷頓灘市（Huntington Beach）都有賣。以快速為特點，選好口味後，員工會在顧客眼前使用液氮冷凍完成冰淇淋製作。

Awan冰淇淋，西好萊塢。用奶子奶和椰子水製作的冰淇淋，是印尼裔澳大利亞廚師Zen Ong的創意，血橙和巧克力奧利奧餅多種口味，不少素食者最愛。

McConnell's精美冰淇淋，洛杉磯市中心、影城、聖塔蒙尼加（Santa Monica）都買得到。已有70年歷史的McConnell's海鹽餅乾奶油冰淇淋、巧克力和抹茶椰子酥冰淇淋等都收穫不少好評。

La Michoacana冰淇淋。濃鬱的拉丁風味，從芒果奶昔到純素果子露，很多人吃過不忘。

洛杉磯 好萊塢 長堤

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