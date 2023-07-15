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中國電商Shein 在美被告侵權

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中國電商Shein 在美被告侵權

洛杉磯訊
中國快消品零售商Shein近期面臨多項訴訟。（截圖自Shein官網）
中國快消品零售商Shein近期面臨多項訴訟。（截圖自Shein官網）

中國快時尚電商SHEIN（希音）在美被告侵權，訴狀稱其之所以能每日創造6000件新產品，離不開對版權的侵犯，甚至涉嫌敲詐勒索罪。

根據美聯社（AP Business）報導，訴狀中稱，來自中國的互聯網商家Shein違反「敲詐勒索及腐敗組織法」（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，簡稱RICO）。Shein通過一次又一次的侵權而致富，這是一種長期持續的敲詐勒索，且該公司的通過侵權來致富，近期沒有任何減弱的跡象。

該訴狀還指出，Shein之所以每天創造多達6000件新產品，離不開對設計師的欺騙和對版權的侵犯。

這只是Shein近期所面臨的多項訴訟中的其中一項。今年5月，由20多名立法者組成的兩黨團體要求美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）阻止Shein的首次公開發行股票（IPO），直到證實該公司沒有強迫以穆斯林為主的維吾爾族人勞動。

同時，有三位時裝設計師向加州地方法院提起訴訟，指控 Shein未經允許生產並銷售他們的原創作品。這起民事訴訟稱，他們設計的圖案，與部分Shein上販售服裝的圖案類似、甚至完全一樣。設計師們正在尋求被侵權賠償，並希望Shein的侵權行為能被禁止。

Shein 14日發布聲明，表示會認真對待所有侵權索賠。當知識產權持有人提出異議，Shein會展開調查並採取相應的行動。對於證據不足的提告，Shein會在法庭上進行辯護，以保護公司。

Shein尚未透露是否計劃今年上市，但有報道稱該公司正在籌集資金，預計年底前在美國上市。

Shein發言人Peter Pernot-Day表示，公司非常重視整個供應鏈的透明度，但美國國會上月的一份報告對Shein和另一家來自中國的快消零售商Temu進行嚴厲批評。

該報告屬於美國國會正在進行的一項調查，向美國消費者提供企業是否涉及在中國使用強迫勞動力的資訊。作為調查的一部分，該委員會5月初致函Nike、Adidas以及Shein和Temu等品牌，要求其提供有關遵守反強迫勞動法的信息。

Shein曾回應，公司會遵守業務所在國的海關和進口相關法律。Shein對強迫勞動持零容忍態度，公司已建立起完善的機制，確保營運符合美國法律。

加州 供應鏈 股票

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