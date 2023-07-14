南加州發現沒有眼晴但有486條腿的新物種

洛杉磯土壤下發現無眼、近500條腿的新物種 (Image: Virginia Tech)

美國國家科學基金會6月21日發布新聞稿指出，在南加州 的土壤發現沒有眼睛、但有近500條腿的新物種，這種微小而蒼白的千足蟲稱作Illacme socal，在橙縣 和洛杉磯 縣的土壤中繁衍。

「這種生物已經適應地下生活，很可能不會出現在地表，所以該地區超過1800萬的人民可能根本不知道這個物種的存在。」維吉尼亞理工大學系統學副教授保羅．馬雷克(Paul Marek)於2018年4月在懷廷牧場野外公園(Whiting Ranch Wilderness Park)發現該物種，該公園位於橙縣的安納罕，佔地2500英畝。該發現刊載於ZooKeys期刊上。

馬雷克還在巴沙迪那北部的伊頓峽谷自然區發現可能是幼年千足蟲的標本。研究人員表示，該生物雌性和雄性最大的區別在於腿和環的數量。雌性比雄性更大，並有更多的環和腿。

雖然它的外觀可能令人不快，但基金會表示，這種微小生物在該地區的生態系統中發揮著關鍵作用。「千足蟲分解植物、真菌和其他的死亡和腐爛物質，為土壤提供營養物質，幫助維持新生命。」

研究人員表示，這個尚待研究的新物種是新指標，但它現在受到人類住宅的侵占而威脅其棲息地，因此保護該物種刻不容緩。馬雷克發現新物種只生活在兩個地方，但認為在都市開發之前，它很可能也存在於洛杉磯其他地方。

馬雷克進一步指出：「研究和編列千足蟲和其他生活在地底下，並為土壤提供養分的物種，可以幫助我們做出保護地球生物多樣性的決定，也有助於保護人類生存的環境。」