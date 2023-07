本週末超高溫 聖谷華人社區冷氣中心開放

本週末超高溫,聖蓋博市社區冷氣中心開放。(聖蓋博市府)

本週末至下週一罕見高溫 熱浪席捲南加大地,極端高溫會顯著增加患熱相關疾病的可能性,特別是對於戶外工作或是老弱病殘群體造成相當危脅。為幫助市民應對炎熱天氣,聖蓋博 谷地區多個城市設立了日常冷氣降溫中心,免費向市民開放,歡迎華人善加利用政府資源。聖蓋博市在位於250 South Mission Drive的社區服務大樓開設一個冷氣降溫中心,上午8時點至下午5時開放。 聖蓋博圖書館 (San Gabriel Library)位於500 South Del Mar Avenue,在工作時間內也可作為冷氣降溫中心,週五至週六上午10時至下午6時。

南巴沙迪那圖書館(South Pasadena Public Library), 地址:1100 Oxley St, Pasadena, CA 91030

週五至週六上午10時至下午6時,周日 1:00 pm to 5:00 pm

洛杉磯華埠圖書館(Chinatown Branch Library), 地址: 639 N. Hill Street Los Angeles, CA 90012

週五至週六上午9:30 a.m. 至下午 5:30 p.m.。

亞凱迪亞社區中心(Arcadia Community Regional Park): 405 S. Santa Anita Ave. Arcadia, CA 91007

週五 10:30 am to 7:00 pm,周六 8:30 am to 5:00 pm

洛杉磯縣衛生官員已發布過熱警告,公共衛生部門提醒每個人採取預防措施,避免與高溫相關的疾病,尤其是老年人、幼兒、戶外工作者、運動員和患有慢性疾病的人,他們對極端高溫的負面健康影響特別敏感。