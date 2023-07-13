談判無協議 好萊塢電視廣播演員罷工將表決

好萊塢電視廣播演員的工會表示，在12日截止時間，尚未與製片廠和流媒體服務達成任何協議，工會領導層將在周四晚投票決定是否罷工。（美聯社檔案照）

代表好萊塢 電視廣播演員的工會表示，在12日截止時間，尚未與製片廠和流媒體服務達成任何協議，工會領導層將在周四晚投票決定是否罷工 。

美國電視和廣播藝術家聯合會（The Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists）13日周四上午表示，其領導層將在當晚的會議上考慮是否加入引人注目的編劇工會（Writers Guild of America）的罷工行列。

演員工會在13日發表聲明宣布，談判的最後期限已經結束，但沒有簽訂合同。現任演員協會主席德雷舍爾（Fran Drescher）說，「這些公司拒絕在某些話題上進行有意義的參與，而在其他話題上則完全阻礙了我們。在他們真誠地進行談判之前，我們無法達成協議。」

代表製片廠的組織——電影和電視製片人聯盟（Alliance of Motion Picture and Television Producers，AMPTP）表示，對未能達成協議感到失望。NBC電視台報導，目前正處於罷工邊緣的美國電視廣播演員工會（SAG-AFTRA），11日晚間同意聯邦調解員在最後一刻進行干預，將談判截止日期延至12日晚11時59分。該工會於聲明中表示，「我們專注談判進程，希望盡力達成協議，但我們不相信雇主有任何達成協議的意圖。」

據「滾石」（Rolling Stone）報導，美國演員工會300多名成員致函SAG-AFTRA領導層，鼓勵他們不要和解。包括珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、梅莉史翠普（Meryl Streep）等一線演員，據聞也威脅要罷工。

目前雙方談判的重點，包括醫療保險 、最低工資、剩餘工資和不受監管使用人工智慧（AI）威脅等。

根據「綜藝」（Variety）雜誌報導，一群好萊塢執行長，是請求聯邦調解背後的力量，然公會表示，在其談判代表得知這一請求前，該消息已被洩露。AMPTP拒絕發表評論，目前尚不清楚聯邦調解員是否同意參與，然一旦干預，所花的時間恐超出原定的12日深夜談判截止日。

SAG-AFTRA聲明稱，「AMPTP濫用我們信任，損害我們在此過程中對他們的尊重。當公司有足夠時間時，我們不會被這種策略設計再次延期合約。」