山體滑坡房屋塌陷 羅林山莊進入緊急狀態

羅林山莊因山體滑坡導致房屋塌陷建築物滑向峽谷。(Janice Hahn Twitter)

羅林山莊（Rolling Hills Estates）社區上周末因山體滑坡導致房屋摧毀及建築物滑向峽谷。與此同時，移動的土地破壞下水道，迫使梨樹巷的另外5棟房屋被疏散。該城市議會11日周二晚間宣布當地進入緊急狀態 ，並向州急難服務辦公室和聯邦緊急事務管理局請求財政援助。

羅林山莊的管理分析師傑西卡．斯勞森（Jessica Slawson）在周二晚間的會議上表示：「梨樹巷的情勢仍然緊繃，需要市政府、當地消防部門和大型公用事業公司持續回應，並使用資源應付緊急情況，進一步支持受影響的居民和社區。」

例如土地移動導致下水道管線破裂，迫使許多居民在周二離開，疏散房屋總數達到17所。助理城市經理艾莉莎．戴維斯（Alexa Davis）表示，工人們已緊急修復下水道。

市議會周二晚間宣布當地進入緊急狀態，允許羅林山莊向州緊急服務辦公室和聯邦緊急事務管理局請求財政支持。但羅林山莊不知道需要多少經費來幫助居民。

房屋沒有受到影響的居民擔憂珊瑚樹巷（Coraltree Lane）或者胡椒樹巷（Pepper Tree Lane）下的土地是否可能塌陷，更遑論整個半島懸崖上建造的高端住宅。居民金斯伯格說，23 年前買下房子時，他曾簽署文件，表明知道房子位於地震 、坡體滑動地區。

政府官員也在兩次會議上，幫助梨樹巷居民了解財產稅減免問題。加州 平等委員會主席安東尼奧．巴斯克斯表示，受損財產會在當前狀況下重新評估，今年已繳納的財產稅可以退還給屋主。另外，為獲得財產稅減免資格，屋主必須在一年內提出索賠，至於未來的稅款，屋主可以申請推遲下一期付款，無需罰款或利息。