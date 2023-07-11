我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宥勝爆性騷神隱半個月現況曝 一家人被爆到這地方旅遊

溫網／約克維奇12度闖4強 46度進大滿貫4強平紀錄

洛縣警追贓車跨越七市 賊入死巷束手投降

洛杉磯訊
被盜車輛在沃爾瑪停車場遭警車攔截仍逃脫。（視頻截圖）
被盜車輛在沃爾瑪停車場遭警車攔截仍逃脫。（視頻截圖）

7月11日（周二）上午，洛縣警局（LASD）在多個城市追捕一輛被盜汽車，最終花了大約45分鐘才成功拘留司機。

影音來源：KTLA 5、ABC 7、NBC 4，洛杉磯採訪中心後製

當局稱，這輛銀色起亞（KIA）是從康普頓市（Compton）被盜的，追捕行動於早上6時50分左右開始。被盜車輛從710號高速公路南行駛入南門市（South Gate）的街道，繼續在康普頓、貝爾花園（Bell Gardens）、商業市（Commerce）、蒙地貝婁（Montebello）、羅斯密（Rosemead）和畢柯立維拉(Pico Rivera)的城市街道上逃竄，多輛執法車輛緊追不捨。

早上7時25分左右，嫌犯車輛駛入羅斯密市的一家沃爾瑪停車場，司機下車後跑向商店，但是店門關閉。他又返回到車上，從停車位倒出後前方被警車攔截，司機被迫倒車行駛，又被另一輛到達的警車逼停後，便直接掉頭撞上警車再次逃脫。

隨後，嫌疑人駕車駛入南艾爾蒙地市（South El Monte）奇科大道（Chico Avenue）1400號街區附近的一條死胡同，並被警車圍堵，他最終下車投降被拘留。

被盜車輛司機最終在南艾爾蒙地市的一條死胡同被圍堵拘捕。（KTLA 5截圖）
被盜車輛司機最終在南艾爾蒙地市的一條死胡同被圍堵拘捕。（KTLA 5截圖）

艾爾蒙地 洛縣 洛杉磯

上一則

內陸女涉弒母判終身 獄中策劃詐騙加刑七年

延伸閱讀

全球華人高球協會 「初秋遊江南」訪江蘇

全球華人高球協會 「初秋遊江南」訪江蘇
新竹市教育團訪羅斯密 交流雙語教學

新竹市教育團訪羅斯密 交流雙語教學
LAX國際航廈衛星大廳改造 增加8登機口

LAX國際航廈衛星大廳改造 增加8登機口
「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留
羅斯密市男子 遭室友刺殺身亡

羅斯密市男子 遭室友刺殺身亡
洛縣羅斯密市今日上午一名男子被刺身亡

洛縣羅斯密市今日上午一名男子被刺身亡

熱門新聞

加州彩券局長江森今年2月14日宣布卡斯楚是去年11月20億4000萬元勁球獎得主。(美聯社)

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

2023-07-04 14:34
「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

2023-07-10 23:42
很多非法移民到美國找工作，律師提醒最好仍申請工作許可並且報稅。圖為中國走線人在蒙市丁胖子廣場尋找工作機會。（本報資料照）

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

2023-07-06 20:46
中華航空日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各個艙等的機票都有6%至8%的折扣。（圖：華航提供）

華航促銷 洛杉磯往返台北最低865元

2023-07-04 02:11
洛杉磯華埠國泰老人公寓，住戶約一半為華裔。（記者王若然／攝影）

洛市國泰公寓易主 9700萬天價售出 多數租戶渾然不知

2023-07-08 21:10

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元
想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂