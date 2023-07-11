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新竹教育團訪喜瑞都中文學校 交流合作資源共享

本報訊
新竹教育代表團一行14人參訪喜瑞都中文學校暑期班。(喜瑞都中文學校)
新竹教育代表團一行14人參訪喜瑞都中文學校暑期班。(喜瑞都中文學校)

新竹教育代表團一行14人，7月8日參訪喜瑞都中文學校暑期班，觀摩了解美國僑校的教學模式，拓寬學生的國際視野，培養具有全球競爭力的人才，將新竹市的科技產業、自然環境與人文特色推展至全世界。

為與國際教育領域的先進城市進行交流，豐富新竹市雙語教育能量，市府教育處童鳳嬌處長帶領獲得111學年度與112學年度雙語標章之學校代表，至加州進行教育交流活動，行程安排包含學校參訪、市政廳拜會，並與清大校友會及各中文學校交流座談，展現新竹市的教育實力與國際形象。

喜瑞都中文學校校長張安琪介紹， 喜瑞都中文學校成立於1972 年，上學年有2百多位學生，開設18班適合3歲至17歲學童的班級、3個成人會話班（華語文學習中心）以及書法、功夫、民族舞蹈、中國結、漫畫、素描、棋藝、寶可夢等課外活動班。

公關主任顏綠新表示，有近50年歷史的僑校，創校時都是由注重中文教育及中華文化的家長們設立的， 幾十年來培養了許多優秀的老師也教育了成千上萬的學生，也成了華人的社區聯誼中心。 喜瑞都中文學校的第二代華人子弟， 不但帶他們的孩子們來讀中文，更投入學校的管理與運，世代的傳承才能永續經營。

童處長表示，透過這樣的交流合作，與國際教育領域的先進城市共享資源、互相學習，為竹市的孩子提供更多國際化的教育機會。未來竹市的雙語教育將充分運用這些寶貴的資源和經驗，進一步活絡新竹市的教育願景和教學方法，以提供更高品質的教育服務。

喜瑞都社區大學理事會主席劉昕博士，以及在沉浸式中文的主流小學任教的鄒仲綱老師，受邀來與訪問團的童鳳嬌處長、葉國文市政顧問、清華大學邱富源副教授，以及幾位中小學的校長、老師們，互相交流分享教育理念，並探討進一步合作的可能方向與方式。

教育代表團隨後參觀了喜瑞都市的雕塑花園、圖書館，團員們對兒童區及青少年區的圖書、影音、陳設、電腦、以及互動學習留下了深刻印象。

新竹教育代表團一行14人參訪喜瑞都中文學校互贈紀念品。(喜瑞都中文學校)
新竹教育代表團一行14人參訪喜瑞都中文學校互贈紀念品。(喜瑞都中文學校)
新竹教育代表團參訪喜瑞都圖書館。(喜瑞都中文學校)
新竹教育代表團參訪喜瑞都圖書館。(喜瑞都中文學校)

教育 喜瑞都 華人

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