晨光基金會作育英才 29華生分享15.7萬獎學金

晨光基金會舉辦2023年獎學金頒獎晚宴，今年共12名中港台留學生及17名美國本地生受惠。（記者子為/攝影）

晨光基金會7月9日在聖蓋博市（San Gabriel）希爾頓酒店舉辦2023年獎學金頒獎晚宴，來自中港台的12名留學生和17名美國本地華裔生受惠；其中留學生每人6000元獎學金，本地生每人5000元獎學金。頒獎晚宴上，學生代表上台分享求學歷程，場面溫馨感人。

7月9日晚在晨光基金會獎學金頒獎晚宴現場，約200名賓客到場向獲獎學生表示祝賀，贊揚晨光基金會持續不斷的對中美兩地教育 事業所做的努力。除了頒發獎學金，還有過去得獎學生到場及錄製影片鼓勵今年的得獎者。

獲獎者中有一位雙目失明的中國留學生 張煒軍，他將是雪城大學(Syracuse University)一年級研究生，攻讀文化教育碩士學位。來自湖北武漢的他兩歲時被診斷出患有青光眼，因手術失敗導致完全失明。其間，他的父母也因裁員而失業，家庭經濟困難。儘管面臨重重挑戰，他仍然孜孜不倦地追求自己的夢想，成為中英翻譯專業的學生，畢業後，他致力于從事服務視障者的工作，希望藉助獎學金來美國學習特殊教育領域的知識。他目前人在中國，在晚會中通過影片分享了自己的經歷。

另一名留學生獲獎者韓嘉文是一名獨立電影導演，現為洛杉磯加大 （UCLA）電影導演專業的研究生。在赴美學習之前，她執導的多部短片作品曾在國際電影節上展映。她的電影作品常關注女性的自由與成長，以及錯綜複雜又細膩的家庭關係。

本地生獲獎者之一的Lisa Lu (路卓敬）是史丹福大學大四學生，雙修政治學和經濟學。在校園裏，她擔任學生會的理事長、模擬法庭和模擬聯合國隊的隊長、大學女性律師協會主席，以及俱樂部籃球隊員。在校外，她是非營利組織的首席執行官，與世界衛生組織、迪士尼和一級方程式賽車等組織合作，影響了全球 5000萬青少年。

二度獲獎的趙逸，既是一名全日制學生，也是一位母親。她在過去幾年一直擔任全職媽媽，直至小孩上學後選擇重返校園。趙逸認為女性即使在結婚生子後，仍可以追求自己的夢想，現代女性無需像過去一樣只爲家庭付出一切。縱使她的家庭最近遇到一些財政困難，她依舊沒放棄學業，反而更加努力。她計劃在畢業後成立一個組織去幫助女性成功以及協助家庭主婦重返社會或校園。

中國駐洛杉磯總領事郭少春在晚宴現場送出祝福，他表示這是非常有意義的活動，幫助華裔學生更好地接受教育，改變了許多人的命運。他還指出，希望獲獎學生們能促進中美友誼，回饋社會，為兩國人民都帶去更多利益。

晨光基金會會長徐惠誠表示，過去八年間，晨光基金會已頒發了逾70個 5千和6千美元的獎助學金，資助經濟上有需要並且品學兼優的大學及研究生；晨光基金會的宗旨，是爲弱勢學生提供優質教育，培育進取向上和關懷社區的精神，貢獻社會幷邁向成功。

晨光基金會主席朱裕民表示，「十年樹木，百年樹人」，多年基金會致力於支持教育事業、希望協助培養出優秀人材、造福社會及國家。