建材展/申請建築貸款 國泰銀行教你成功做到

Jim提醒，銀行在審核建築貸款時，非常看重開發商的過往項目經驗。（記者趙健/攝影）

世界日報建材展，邀請到國泰銀行（Cathay Bank）商業地產及建築貸款 部副總裁兼客戶經理Jim Hu，與現場觀眾分享申請建築貸款的流程及注意項目。

Jim介紹，建築貸款可用在住宅和非住宅兩種不同類型的項目。非住宅項目包括倉庫、辦公樓、零售店舖、酒店等，而住宅項目則涵蓋公寓、獨棟住宅等。民眾打算申請建築貸款之前，需先與銀行確認項目所屬類型及所在土地的屬性。此外，還需告訴銀行，項目建設的現金流預算 和未來收益情況。他提醒，民眾不應只關注房屋是否按時完工，而忽略對項目未來現金流和收益方式的評估。

Jim還在現場分享了申請建築貸款所需的材料，包括建築圖、項目現金流及回報率的測算、建設預算、進度表、建築合約、開發商及建商的簡歷（項目經驗、銀行擔保等）、借款人的個人資料、城市許可、土壤報告等。銀行的審核需基於這些材料，才能決定是否向借款申請人提供貸款。

Jim表示，若資料審核沒問題，銀行會向貸款申請人出具意向書，其中會列明貸款期限、利率、還款方式等關鍵條款。在簽署意向書之後，則會請第三方機構對建築工程出具評估報告，這一過程通常需要花費四至六周的時間。評估報告完成後，銀行會進一步審核，並確定貸款條件。最終，雙方將進行簽約、放款等相關流程。

Jim提醒，開發商的過往項目經驗是銀行在審核建築貸款時非常看重的一點，有經驗的開發商在應對項目建設過程中突發的臨時狀況時，知道如何與相關部門溝通，確保項目順利進行。

國泰銀行在商業房地產 及建築貸款領域擁有超過60年的經驗，無論是擴建現有設施、收購投資型房地產，還是建造新的辦公室、住宅或倉庫，能為企業量身打造各種短期和長期方案。