為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

很多非法移民到美國找工作，律師提醒最好仍申請工作許可並且報稅。圖為中國走線人在蒙市丁胖子廣場尋找工作機會。（本報資料照）

來自中國的女子李翠喜（Tracy Lee）2022年下半年持旅遊簽證 來到洛杉磯 ，給孩子治病。為了補貼家用，她到一家美容店應聘，業者知道她沒有工卡，做了幾個月後拒絕支付全部薪水，累計拖欠數千元。

李翠喜表示，為了給孩子治療一種疑難疾病，她帶著患病孩子從家鄉來到洛杉磯。由於花費太多，為補貼家用，她於2023年初，按照一則社交平台發布的招聘資訊，聯絡到洛杉磯一家美容店業者。

透過交流，業者知道她是持旅遊簽證來美不久，沒有相關美容經驗，但還是同意僱請了她在美容店打工。據李女士表示，業者向她說明若做滿一個月，底薪3000多元再加上小費，可以賺到6000元至7000元（美元）。薪水每半個月發一次，用現金支付。聽到業者能提供如此「好」待遇，她也沒有多加考慮就決定上班。

可是當她在美容店工作了半個月時，業者改變了原先承諾，表示薪水要做滿一個月才能發，而且是僅發半個月的薪水。李翠喜說，實際上業者籍此就拖欠了半個月薪水，相當於變相收了半個月薪水當押金。又做了一段時間，業者說她沒有工卡。

這樣不僅拖欠的薪水拿不到，就連正常的薪水也要泡湯。於是她決定不再繼續做了，希望業者兌現支付全部薪水就離開。這時，業者完全換了另一副面孔，不僅以各種理由推脫，還惡語威脅，隨她去哪裡告都可以。李翠喜說，僅她一人，業者就拖欠薪水數千元。

為了生計，不久李翠喜又找了另一家美容店打工。令她感到吃驚的是，先前欠薪的業者認識現在的老闆。她聽到老闆說，原先的業者不讓聘用她，因此目前生活困難。李翠喜說，沒想到在異國他鄉打工，業者拖欠薪水，令她十分恐懼，完全沒有安全感。